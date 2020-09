Final de mandate pentru Nicolae Robu: „M-am comportat exact așa cum i-a fost pe plac sufletului meu”

În cadrul, cel mai probabil, ultimei conferințe de presă online în calitate de primar al Timișoarei, Nicolae Robu a împărtășit câteva gânduri cu privitorii săi, în majoritate despre propria persoană, nu despre oraș. Prezentăm o selecție a celor mai semnificative dintre acestea:

„Timpul a fost pentru mine întotdeauna o resursă insuficientă”;

„Țin neapărat să fiu împăcat cu mine însumi”;

„Eu nu pot să mă schimb”;

„Mi-am propus atunci (în 2008 – n.a.) să fac politică altfel”;

„Nu am avut nici un avantaj în plan personal”;

”Am vrut să am grijă să nu ajung niciodată să-mi fie dor de mine însumi”;

„M-am comportat exact așa cum i-a fost pe plac sufletului meu”;

„Am refuzat să devin un produs de laborator”;

„Chiar dacă mă doare, rămân foarte puternic, pentru că am capacitatea de a suporta”;

„Să nu se creadă că sunt un tip resemnat, căzut în lamentare”;

„În 2012, în plină campanie electorală mi s-a descoperit o afecțiune de care nu știam – trebuia operație pe cord deschis, altfel voi avea probleme grave – m-am mirat, am avut totdeauna condiție fizică bună, am fost sportiv. Înainte de operație am fost pus în scaun, dus spre sală, nu știam dacă mai ies viu sau nu, dar am fost atât de împăcat atunci, mă gândeam că a fost frumos, iar dacă mai vine un bonus, foarte bine. Exact așa m-am simțit și duminică seara, când mi-am dat seama care va fi rezultatul”.

Robu nu a pierdut ocazia de a menționa, încă o dată, cât de mult a fost calomniat și nedreptățit de-a lungul anilor din Primăria Timișoara.

În ceea ce privește planurile de viitor, Nicolae Robu intenționează să rămână în PNL și să mai „apară din când în când”, va continua să-și predea cursurile la Universitatea Politehnica, se va ocupa mai mult de nepoți, de copii, de familie, în general, precum și de cele două pasiuni: muzica și fotbalul. Viitorul fost primar a promis, de asemenea, un bilanț al celor opt ani în care a administrat Timișoara.

Foto: pressalert.ro