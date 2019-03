Fetiţă de 5 ani, abandonată de mamă într-un apartament plin de gunoaie: „Nu ştia să vorbească, erau gândaci peste tot” (video)

O fetiţă de cinci ani, dezbrăcată aproape complet, a fost găsită părăsită într-o casă plină de gunoaie din Moscova, Rusia, după ce mama ei a lăsat-o singură de mai multe zile. Copila nu putea să vorbească, ci doar să scoată sunete. Stătea înconjurată de gândaci şi suferea de anorexie.

Poliţiştii au fost nevoiţi să poarte costume de protecţie pentru a intra în locuinţă. Copila era îngropată în mormane de gunoaie, iar gândacii mişunau prin toate colţurile. I-au dat să bea apă şi au raportat faptul că era într-o stare gravă de anorexie.

Fără abilităţi sociale, deshidratată şi murdară, copila pe nume Lyubov (Dragoste) de doar 5 ani a fost considerată o variantă reală feminină a personajului “Mowgli”.

Mama ei, Irina Garashcgenko, de 47 de ani, lipsea deja de mai multe zile de la apartamentul în care cele două stăteau. Vecinii au povestit că femeia era adesea îmbrăcată bine, că avea o slujbă de profesie şi că mătura şi zonele comunale ale blocului.

Fetiţă de 5 ani abandonată de mamă

Apartamentul era într-o stare puţin spus deplorabilă, iar doar o minune a făcut ca cea mică să fie încă în viaţă. Ba mai mult, un colier pe care cea mică îl purta, ajunsese să îi intre în piele, provocându-i o infecţie îngrozitoare. Nu putea vorbi, scotea doar sunete şi nu ştia să socializeze sau cum să reacţioneze la vederea altor oameni.

Un vecin a alertat poliţia după ce a auzit fetiţa plângând cu disperare. Când a intrat in apartament nu-i venea să creadă: “Aproape am leşinat când am intrat. Mirosea îngrozitor, Poliţia trebuia să poarte protecţie chimică. Gunoiul putrezise, erau gândaci peste tot. Fetiţa de 5 ani stătea pe pervazul din bucătărie, cu o căciulă pe cap, într-un tricou, fără pantaloni. Plângea. Nu era deloc mâncare. Gândacii mişunau în toate colţurile.“

Vecinii au povestit că în urmă cu cinci ani femeia a adus acasă un bebelus, dar mai apoi acesta, credeau ei, ar fi fost dus să trăiască alături de bunici. Soţul femeii fusese deportat în Ucraina. Fetiţa însă, era încă acolo şi şansele sunt ca aceasta să nu fi văzut de fapt niciodată lumina de afară. Ori în fapt alţi oameni.

Potrivit Daily Mail, după ce poliția a salvat copilul, mama s-a întors, dar a vrut să fugă la aflarea veştii. Ea a fost însă oprită de vecini. Oamenii legii au reţinut-o pentru suspiciunea de “tentativă de omor”, o anchetă fiind deschisă în cazul ei, conform observator.tv.