Fapte bune în vremuri grele, într-o comună din Timiș. Foto

În comuna timișeană Sacoșu Turcesc un grup de tineri s-a gândit la cei care oricum se descurcă greu. Iar acum, în vremurile pandemiei, situația lor este aproape disperată. Așa că s-au mobilizat ,, Din Comunitate pentru comunitate” și s -au gândit cum ar putea să se implice și cum ar putea ajuta persoanele aflate în situații dificile.

Au creat o adevărată strategie pentru asta. Prima etapă: au lansat un apel pe rețelele de socializare. Și au avut parte de o surpriză plăcută, mulți oameni cu suflet mare, majoritatea tineri, răspunzând inițiativei lor. După ce s-au asigurat că are cine să le susțină idea, au început munca pentru a identifica persoanele nevoiașe din toate comunitățile ce fac parte din comuna Sacoșu Turcesc.

Toate acestea au început înaintea Sărbătorilor Pascale, în așa fel încât au reușit să ajungă cu daruri binevenite pentru cei care, altfel, nu ar fi avut parte de bucuria unor zile speciale. Cei care au pus în miscare idea vor să se știe că nu sunt implicați politic, nu fac parte din niciun partid, dar au luat totul în mâinile lor pentru a face un bine, pentru a ajuta. Ei au reușit astfel să distribuie 68 de pachete pentru adulți, 32 de pachete pentru copii și produse tradiționale românești.

Totodată, ei au distribuit măști de protecție și formulare ale declarației pe propria răspundere, conform orfonanțelor militare în vigoare, pentru cei care nu aveau cum să printeze astfel de documente. Inițiativei lor s-au alăturat și persoane din Ghiroda și Timișoara. Iar mulțumirea a fost mare, pentru că și-au dat seama că, într-un moment în care lumea are nevoie de ajutor și solidaritate mai mult ca oricând, ei au reușit să facă ceva important, aducând bucurie în casele oamenilor.

“Faptul că am putut interacționa cu ei în mod direct, discutând cu aceștia și luând aminte de toate problemele cu care se confruntă, ne-a făcut să vrem să ne implicăm și mai mult în comunitate și viața celor care nu au niciun sprijin, deși au mare nevoie de el”, spune Bruno Andrei Budur, inițiatorul acțiunii.

La fel au simțit toți cei implicați în frumoasa inițiativă. “Am cerut ajutor în comunitate, pentru comunitate. Am reușit, pentru prima data, să facem ceva unic, ceva minunat, de suflet, și anume să-i ajutăm pe cei care au avut nevoie de noi. Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit când am distribuit pachetele. Am fost mișcată și emoționată până la lacrimi, de emoție. Oamenii s- au bucurat sa ne vadă în pragul lor. Am primit în schimb gânduri bune și pupici de la distanță. Mă bucur că am reușit și le mulțumesc tuturor pentru implicare”, a declarat Andreea Cărăbaș, cea care s-a implicat cu tot sufletul în acest proiect.