Elevii de la Liceul ”Nikolaus Lenau”, olimpici la Limba română

În acest an școlar, vacanța de Paști a elevilor a coincis cu perioada olimpiadelor naționale, iar pentru cei mai buni copii acestea au însemnat recunoașterea muncii susținute, recompensată cu premii.

Trei elevi din ciclul gimnazial al Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” s-au calificat la Olimpiada națională de Limba română și au obținut rezultate foarte bune.

Oana Borza, elevă în clasa a VI-a, s-a clasat pe locul al doilea. Florinela Savescu, profesoara de Limba română, i-a pregătit intens pentru acest concurs și chiar Oana a fost cea care a solicitat-o pe doamna profesoară, rugând-o s-o ajute să se califice. Eleva spune că s-a simțit atrasă de această disciplină încă din clasele primare, dar pasiunea adevărată pentru literatură a apărut din clasa a V-a. Oana este o elevă de nota zece, care nu-și petrece timpul pe computer și nu are nici facebook, la fel ca și colegii ei olimpici. Optează ca atunci când va fi mare să se facă fie judecătoare, fie profesoară de Limba română.

David Mihuța este coleg de clasă cu Oana Borza, fiind și el un elev de zece, care a luat menţiune la nivel național. Îi plac toate materiile, dar Istoria și Geografia îi sunt mai apropiate. În timpul liber îi place să citească, fiind pasionat și de filmele documentare. Nu este încă hotărât asupra meseriei pe care o va urma, însă oscilează între inginer sau IT-ist.

Pe locul I la Olimpiada națională de Limba română s-a clasat Bogdan Bundău, elev în clasa a VIII-a. El a participat și la alte olimpiade la nivel județean, cum ar fi matematică, fizică și germană. S-a calificat și la germană, la etapa națională, însă a optat pentru română. Bogdan este pasionat de fotbal, el jucând de aproape șapte an, la cluburile CFR Timișoara și ASU Politehnica Timișoara.

Pe tânărul elev îl mai așteaptă în vară un examen serios, evaluarea națională, pentru care a fost nevoit să renunțe la pregătirea sportivă. În puținul timp liber pe care-l are, elevul citește, fiind pasionat de cărțile lui Karl May, Alexandre Dumas, și, în general, de scriitorii clasici. După terminarea liceului vrea să studieze fie medicina, fie facultatea de automatică și calculatoare.

Florinela Savescu, profesoara olimpicilor, ne-a spus că asemenea rezultate vin de la copii ai căror părinți se ocupă de ei, care își doresc să se califice și sunt pasionați de domeniu.