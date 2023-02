Elevi din Lugoj, pe podium la prima Olimpiadă WorldSkills de Tehnologia Modei din România

Prima Olimpiadă WorldSkills de Tehnologia Modei din România s-a desfășurat la Lugoj, în perioada 6-7 februarie 2023.

Au participat elevi din cinci orașe din țară, de la licee cu profil tehnic, domeniul de industrie textilă şi pielărie. Juriul care a evaluat competitorii a fost format din experți francezi și români.

Olimpiada, derulată după formatul WorldSkills și recunoscută de Ministerul Educației din România, a fost găzduită și organizată de Liceul Tehnologic Valeriu Braniște, cu sprijinul companiei Enira Trading, al Primăriei Lugoj și al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Olimpiada pilot, la care au participat 11 elevi, a cuprins două probe practice – prima proba a fost cunoscută de participanți cu mai multe timp înainte și a constat în executarea unei fuste clasice, urmând o documentație tehnică detaliată, iar cea de-a doua, o probă surpriză de creație, a fost dezvăluită abia după finalizarea primei probe de lucru.

În prima zi a olimpiadei, elevii competitori s-au familiarizat cu spațiul de competiție și cu echipamentele, sub îndrumarea profesorilor coordonatori și a juriului. Cele cinci licee de profil din care provin elevii și profesorii implicați sunt:

București, Colegiul Tehnic Gh. Asachi;

Deta, Timiș, Liceul Tehnologic Sf. Nicolae;

Fălticeni, Suceava, Colegiul Tehnic M. Băcescu;

Lugoj, Timiș, Liceul Tehnologic Valeriu Braniște;

Tufeni, Olt, Liceul Tehnologic Tufeni.

Participarea experților internaționali, delegați de WorldSkills Franța pentru a face parte din juriul olimpiadei, a fost facilitată prin proiectul Erasmus+ EGPIVET – Exchange of Good Practices in the Implementation of VET Competitions.

În urma probelor de concurs, a sesiunilor de prezentări ale produselor făcute de elevi în fața juriului și a sesiunilor de evaluare intermediare și finale, pe baza unor criterii clare, obiective și transparente, clasamentul olimpiadei este următorul:

Locul I – Gabi-Mădălin Drăgănescu, Liceul Tehnologic Valeriu Braniște, Lugoj;

Locul al II-lea – Naomi Lavinia Cărăbaș, Liceul Tehnologic Valeriu Braniște, Lugoj;

Locul al III-lea – Sabrina Stere, Colegiul Tehnic Gh. Asachi, București;

Locul al III-lea – Marina Elena Huza, Colegiul Tehnic M. Băcescu, Fălticeni;

Mențiune – Andrei Stamate, Colegiul Tehnic Gh. Asachi, București.

Olimpiada WorldSkills de Tehnologia Modei este o activitate educațională desfășurată în premieră în România, care oferă elevilor oportunități pe piața internațională a muncii, dar care are și menirea de a elimina stereotipurile și prejudecățile cu privire la meseriile din domeniul de industrie textilă şi pielărie.

Aceasta face parte dintr-o serie de opt olimpiade de meserii organizate în România, în perioada ianuarie – martie 2023, pentru pregătirea elevilor și încurajarea lor de a participa la olimpiade internaționale de bucătari, ospătari, tehnologia modei, brutări, cofetari mecanici auto, cosmetică și înfrumusețare și coafor-stilist.

Rolul competițiilor WorldSkills este de a oferi recunoaștere celor care au atins nivelul de excelență în formarea profesională și de a ne aminti tuturor cât de importante sunt meseriile în societate, atât din punctul de vedere al parcursului profesional al individului, cât și din cel al contribuției aduse în economie.

Olimpiadele WorldSkills în România, recunoscute de Ministerul Educației, sunt organizate de școlile participante în colaborare cu mediul de afaceri local și cu suportul inspectoratelor școlare județene.

Calendarul olimpiadelor WorldSkills care au loc în 2023 este:

25-26 ianuarie, Slănic Moldova – Olimpiada de Bucătari și Ospătari (organizată de Colegiul N.V. Karpen, Bacău, și găzduită de Complex Panoramic Slănic Moldova și Hotel Dobru);

6-8 februarie, Lugoj – Olimpiada de Tehnologia Modei (organizată și găzduită de Liceul Tehnologic Valeriu Braniște);

16-18 februarie, Cluj-Napoca – Olimpiada de Brutari și Cofetari Patiseri (organizată de găzduită de Puratos Innovation Center);

15-19 martie, București – Olimpiada de Coafor-Stilist (organizată și găzduită de Colegiul UCECOM Spiru Haret);

15-19 martie, București – Olimpiada de Cosmetică și Înfrumusețare (organizată și găzduită de Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu);

15-19 martie, București – Olimpiada de Mecanici Auto (oranizată de Colegiul Tehnic Carol I și găzduită de Porsche Inter Auto Romania).