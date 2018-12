Elena Udrea, prima declaraţie după eliberarea din închisoare: „Cel mai greu de suportat a fost despărţirea de copilul meu”

Elena Udrea, reținută de autorităţile din Costa Rica încă din octombrie, a făcut priemele declaraţii după eliberarea din detenţie.

Fostul ministru al Dezvoltării a declarat, în urmă cu puţin timp, după eliberarea din închisoare, că este bine, că despărţirea de fiica ei, Eva, a fost cea mai grea şi că va vedea zilele următoare dacă se se va întoarce în România.

„Abia am ajuns acasă. Încercăm să încropim masa de Crăciun. Suntem bine acum. Ne pregătim şi pentru aniversarea de mâine. E ziua mea…Pentru mine, a fost o perioadă foarte grea. Există un copil, iar despărţirea de ea a fost foarte grea. Am lăsat-o 13 zile şi am găsit-o mult mai mare.

Îi mulţumesc mamei că e sănătoasă, că e bine. Cred că şi ea e curioasă să mă cunoască. S-a uitat la mine încontinuu. Mă bucur că sunt acasă de Crăciun, cu familia mea, cu copilul meu”, a spus Elena Udrea la Antena3.

A fost mai greu ca în arestul din România

Fostul ministru a vorbit despre timpul petrecut în spatele gratiilor şi a spus că experienţa din Costa Rica a fost cu mult mai grea decât cea din România.

„A fost mult mai greu decât ce s-a întâmplat în 2015, în arestul din România. Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu. Faptul că eram cu Alina Bica a făcut mai uşoară această perioadă. Dumnezeu a făcut o minune. În Ajunul Crăciunului am ajuns acasă”, a spus Elena Udrea, în exclusivitate la Antena3.

Udrea nu renunţă la statutul de azilant

Elena Udrea a declarat că nu renunţă la statutul de azilant şi că nu se va întoarce în ţară prea curând. Fostul ministru spune că are mai multe avantaje în Costa Rica şi nu riscă o întoarcere în ţară. Adaugă însă că cererea de azil nu o impiedică să iasă din ţară.

„Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc în lume sau voiam să schimb țara. Am plecat pentru că era evident cu decizia CCR ce a desfiinţat atâtea hotarari ale ÎCCJ şi a mea şi a lui Bica. Am avut dreptate, am fost țintele unui abuz. Am plecat de nevoie. aș fi vrut să stau în țara mea”, a precizat Udrea.

Spune despre completurile de 5 că au fost de execuţie, controlate de statul paralel.

În plus, afirmă Udrea, „copilul nu are paşaport”.

„Vom vedea, nu aş vrea să spun mai mult. În Costa Rica, lucrurile sunt foarte sensibile. Nu aş vrea să încurs ce am de făcut aici. Vom vedea zilele următoare…

Nu e vorba despre frică. Trebuie să am o analiză corectă. Aceiaşi judecători sunt cei care vor judeca din nou cauzele. Eu aş vrea ca fata mea să fie mândră de mine. Nu aş face lucruri lipsite de onoare”, a explicat Elena Udrea, conform observator.tv.