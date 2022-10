După aproape 10 ani, Timișoara găzduiește un joc din cupele europene de baschet: „Văd acest meci ca pe o sărbătoare”

SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joacă miercuri, 12 octombrie, ora 18,30, cu formația Spisski Rytieri (Slovacia), în Grupa D din Alpe Adria Cup. Partida va avea loc la sala Constantin Jude.

Pentru „lei” va fi al treilea meci în competiție, după ce la 22 și 23 septembrie, în turneul de la Zabok (Croația), întâlnea și învingea celelalte două componente ale grupei, KK Zabok (88-63) și KK Rogașka (Slovenia, 103-97).

„Văd acest meci ca pe o sărbătoare a baschetului timișorean, dacă mai putem vorbi despre importanța baschetului timișorean, căci văd că este cam a patra, a cincea opțiune în preferințe. Este primul meci în cupele europene după aproape zece ani și este primul joc de baschet în cupele continentale. pentru actuala administrație a clubului. Dacă peste două luni și ceva, Timișoara urmează să fie Capitală Europeană a Culturii, baschetul vrea să aducă Timișoara în atenția Europei, din punct de vedere sportiv, într-un fel de avanpremieră.

Din punct de vedere cultural, e adusă de mult timp, dar din punct de vedere al baschetului nu a fost cazul. În felul acesta văd și trăiesc acest meci, ca pe o sărbătoare. Să știți că am scos costumul din dulap, dar până miercuri trebuie să mănânc doar broccoli și sparanghel, cee ace totuși nu e dramatic…”, a declarat Dragan Petricevic, antrenor principal SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara

Pentru Rytieri va fi primul meci în actuala ediție a Alpe Adria Cup, în vreme ce „Leii din Banat” au șase meciuri oficiale, cu șase victorii (două în Alpe Adrian, două în campionat, două în Cupa României). Cele șase partide s-au jucat într-un răstimp de doar 16 zile.

„Echipa resimte oboseala. Nu este vorba doar despre meciuri, ci și despre deplasări. Mai în glumă, mai în serios, ca în orice instituție publică, trebuie să facem un raport de activitate lunar. În ultimul raport, am scris câte ore am petrecut în autocar, din care câte ore nocturne, am omis doar să scriu câte ore ne-a plouat pe drum. Este o meserie pe care ne-am asumat-o cu toții, nu e o problemă.

Călătoriile nocturne, până la 4-5 dimineața, nu sunt o noutate și nu le avem numai noi, dar s-au adunat: drum până în Croația și drum înapoi, drum până la Mediaș și întoarcerea, la fel la București și se simte oboseala. Pe lângă asta mai e și problema antrenamentelor. Nu te poți antrena doar pentru următorul meci, mai ai nevoie de ședințe în care să repari sau chiar să schimbi anumite lucruri în jocul tău, pentru că intervine scouting-ul și adversarii încep să-ți cunoască schemele”, a conchis Dragan Petricevic, antrenor principal SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara

Precedentul meci din cupele europene de baschet la Timișoara a fost la 20 noiembrie 2012, în FIBA Europe Cup (BC Timișoara – Szolnoki Olajbanyasz 80-93).