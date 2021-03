Dominic Fritz: „Timișoara este municipiul cu cea mai mare rată de infectare în România. Fără măsuri mai restrictive mor oameni”

„Cu o inimă grea, am tras astăzi frâna de urgență. După ce am văzut cifrele, proiecțiile, rapoartele am votat pentru măsuri mai restrictive, adică pentru carantinarea zonei metropolitane, inclusiv Timișoara, începând cu noaptea de duminică spre luni.

Am fost 30 din cei 38 prezenți în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru această decizie. Nu sunt genul de politician care se ascunde în spatele unor comisii și comitete. Sunt acel gen care-și asumă hotărârile și urmările lor; cu orice risc politic.

Timișoara este municipiul cu cea mai mare rată de infectare în România. Fără măsuri mai restrictive mor oameni: doar azi noapte au mai murit 6. Și vor suferi și mai mulți. Medicii spun că noua tulpină se răspândește foarte repede și simptomele sunt mai severe, că spitalele sunt pline, că sunt din ce în ce mai mulți bolnavi care au nevoie de oxigen de înaltă concentrație. Situația e cea mai gravă de când a început pandemia. Dacă nu intervenim acum vom avea, din nou, un Paște departe de unii de alții.

Știu că e multă furie și neîncredere. Că e un adevărat iad pentru copiii școlari, pentru părinți, pentru Horeca, pentru angajații din afara zonei metropolitane care trebuie să ajungă la lucru și pentru antreprenori. Pentru toți cei care vrem să ne bucurăm de primăvară și de oamenii dragi.

Dar după zile și multe ore de studiat variante, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a ajuns la concluzia că doar așa putem evita intrarea într-un scenariu pandemic cu consecințe economice și sociale și mai rele.

Pentru a suplimenta eforturile de control al pandemiei am discutat astăzi cu colonelul Valeriu Gheorghiță, șeful Comitetului Național pentru Vaccinare, să primim mai multe doze de vaccin pentru Timișoara. Mi-a promis că se va întâmpla. Și am discutat cu vicepremierul Dan Barna și cu ministrul Claudiu Năsui pentru sprijin pentru toți cei afectați de restricții. Propun, printre altele, o scutire din impozitul pe venit pentru luna în care o localitate este în carantină.

Ținta noastră e să scădem rata de infectare sub media națională. Eu, la fel ca noi toți, vreau să ieșim cât mai repede din acest coșmar. Sunt sigur că e posibil dacă ne mobilizăm cu maximă responsabilitate pentru acest scop.

Sunt mai mulți care încearcă să extragă capital politic din acest moment dificil pentru Timișoara. Îi avertizez să nu se joace cu viețile oamenilor și le cer să înceteze să transmită mesaje care ar putea duce la nerespectarea măsurilor recomandate unanim de medici și adoptate azi de CJSU. Iar nerespectarea acestor măsuri o vom plăti toți, fie într-o carantină de și mai lungă durată, fie în vieți omenești.

Problema cea mai mare este că nimeni nu mai vorbește despre pandemie la vârful statului român. Distanța între ce este în strada, între discursul politic și ce se întâmplă în spitale nu a fost niciodată mai mare.

Din păcate am văzut multe vieți pierdute din cauza unor jocuri politice de moment. Nu vreau să se întâmple același lucru în mandatul meu de primar al Timișoarei.

Avem nevoie de o nouă dezbatere națională despre gestionarea acestei pandemii.

Necesitatea carantinării Timișoarei trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toți.