Doliu în muzică! A murit un cântăreț faimos

Lumea muzicală este în doliu. Ric Ocasek, solistul trupei The Cars, a murit la vârsta de 75 de ani, în apartamentul său din Manhattan. Fostul cântăreț al trupei The Cars a murit din cauze naturale. Fostia soție este cea care l-a găsit decedat.

Trupa a fost fondată în Boston în 1976, iar doi ani mai târziu și-a lansat albumul cu numele trupei, de unde face parte și hitul „My Best Friend’s Girl”.

NYPD a primit un apel în jurul orei 14:00 (20:00 GMT) în legătură cu „un bărbat găsit inconştient. Decesul a fost pronunţat la faţa locului” şi trupul a fost identificat ca fiind cel al lui Ric Ocasek, a precizat poliţia într-un comunicat.

Trupa s-a despărţit şi s-a reformat în 2011, după ce Ric Ocasek a scris piese despre care el a crezut că vor fi mai bine cântate alături de foştii săi parteneri, potrivit USA Today.

The Cars a fost introdusă anul trecut în Rock and Roll Hall of Fame alături de Bon Jovi, The Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone şi Sister Rosetta Tharpe.