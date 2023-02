Directorul Școlii Gimnaziale Boldur a fost distins cu Premiul pentru implicare în comunitate, acordat de Teach for România

Directorul Școlii Gimnaziale Boldur, Flavia Lorena Cut Lupulescu, s-a numărat, și în 2023, printre finaliștii Galei Profesorului Anului din mediul rural organizate de Teach for România, desfășurate cu scopul de a valoriza implicarea profesorilor în crearea unui cadru mai atractiv pentru elevii din mediul rural.

Evenimentul de premiere a celei de-a doua gale avut loc pe 23 februarie, la Ateneul Național Iași.

În 2022, directorul școlii timișene a fost, de asemenea, unul dintre finaliștii Galei Profesorului Anului din mediul rural, clasându-se pe locul III la categoria ”Implicare în comunitate”.

În acest an, Flavia Lorena Cut Lupulescu, nominalizată la aceeași categorie, reușind să ajungă în finală alături de profesorii Bogdan Mira de la Școala Gimnazială Slimnic, județul Sibiu, și Maria Cleopatra Stoicescu, de la Școala Profesională Starchiojd, județul Prahova, a primit premiul acordat acestei secțiuni.

În discurs, directorul școlii timișene a mulțumit celor care i-au fost alături pe acest drum:

”Drumul meu s-a bucurat de implicarea și dedicarea unor oameni cărora vreau să le mulțumesc în mod deosebit.

Este vorba despre colegii mei de la Școala Gimnazială Boldur, despre prietenii școlii, despre partenerii educaționali, despre comunitate și, cel mai important, vreau să vă aduc în lumină ceea ce are școala din Boldur cel mai de preț, și anume, elevii săi.

Elevii noștri sunt oxigenul nostru zilnic. Euforia lor din timpul proiectelor, inteligența, hărnicia au făcut din școala noastră un laborator de creație. Iar viziunea școlii noastre este <O școală cu cu șanse egale pentru toți copiii>.

Acum, însă, în mod deosebit, aș vrea să duc mulțumirea mea în zona cea mai sensibilă a vieții mele, acolo unde familia mea, părinții mei, soțul meu, sora mea, câțiva prieteni care se află pe o listă scurtă au jucat acel rol de motivare și încurajare pe care nu-l poate articula într-un mod concret, dar îl poate experimenta la cote sufletești de mediul miracol”.

Elevii, părinții și membri comunității au putut face nominalizări la cinci categorii: prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea literației, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, dezvoltarea leadership-ului la elevi și implicarea în comunitate. În urma jurizării, la fiecare categorie au fost desemnați câte trei profesori finaliști.

Cei 15 profesori finaliști au provenit din școli rurale din 13 județe: Argeș, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Iaşi, Ilfov, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vâlcea și Vrancea.

În etapa de preselecții au fost implicați 50 de profesori, alumni și membri ai echipei Teach for Romania care au jurizat cele 390 de nominalizări, iar în ultima etapă de jurizare au făcut parte 25 de specialiști din: societatea civilă, experți în educație, reprezentanți ai sectorului business, elevi, parteneri instituționali și parteneri media.

Teach for Romania este o organizaţie non-guvernamentală, parte din reţeaua globală Teach for All, care caută și pregăteşte oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni educatori, învăţători sau profesori în învăţământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile.