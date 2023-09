Directoarea Colegiului Național Pedagogic ”Carmen Sylva” se simte hărțuită, fiind pe punctul de a demisiona. Dispute cu o învățătoare.

Directoarea Colegiului Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, Claudia Muntean, a anunțat că este pe punctul de a-și da demisia din funcție, intenție care a survenit pe fondul unui val de dispute avute cu învățătoarea Nicoleta Gherghina, dispute ce persistă de mai bine de un an.

Deși se cunosc de mult timp, prietenia celor două colege de breaslă s-a destrămat ca un fir de ață după ce Claudia Muntean a fost numită director la Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva”, post pe care l-a ocupat, ulterior, prin concurs.

Claudia Muntean susține că este hărțuită și atacată constant de Nicoleta Gherghina prin zecile de reclamații pe care învățătoarea i le-a făcut la diferite instituții publice: la primărie, la prefectură, la poliție, la inspectoratul școlar și chiar la Ministerul Educației.

În consecință, au existat o serie de controale în școală de-a lungul timpului, pentru verificarea conținutului sesizărilor la adresa sa, soldate, conform spuselor directoarei, fără nicio sancțiune.

”După o vară întreagă în care am muncit din greu, după ce am schimbat major aspectul școlii în acești trei ani, după ce am adus în echipa de cadre oameni de mare valoare, după ce mă lupt cu cei care nu mai știu cum să mă denigreze pentru că nu le fac pe plac și lista poate continua, mă întreb: de ce aș mai rămâne director?”, a scris directoarea liceului pe pagina sa de Facebook.

Probleme de sănătate din cauza stresului

Pe fondul stresului acumulat în timp, Claudia Muntean s-a internat în spital săptămâna trecută, pentru investigații medicale.

Între timp, la școală a avut loc alt control din partea inspectoratului școlar, ca urmare a unei alte reclamații depuse de Nicoleta Gherghina.

”Au venit 18 inspectori în control. Eu am fost la spital. Nu cunosc concluziile raportului”, a declarat Claudia Muntean.

La începutul lunii, peste 30 de cadre didactice ale liceului au fost în audiență la inspectorul școlar general pentru a cere sprijin în aplanarea conflictului iscat între cele două colege, situație despre care nu au dorit să vorbească în fața presei.

Întrebată în legătură cu acel moment, Aura Danielescu a precizat că această dispută trebuie rezolvată în interiorul școlii, prin dialog cu părțile implicate.

”Am vrut să protejez imaginea instituției, să feresc școala de un scandal…”, a specificat Claudia Muntean.

”Mă reclamă pentru tot felul de lucruri, care nu sunt grave. Dacă ar fi fost grave, aș fi fost sancționată. La poliție m-a reclamat pentru că a trebuit să o scot din sala ei de clasă.

Când am venit în această școală, era un haos total. Erau cei mici alături de cei mari, în săli de clasă învecinate și mergeau la același grup sanitar.

Am decis să separăm gimnaziu de liceu și de primar, să fie anumite zone în clădire. De când am venit, de acum trei ani, am zis să mutăm, în fiecare an, anumite clase. De exemplu, etajul al doilea va fi liceu. Gimnaziul l-am mutat în zona în care a fost internatul. Anul acesta, a venit rândul claselor primare să fie mutate în alte săli, la parter.

Clasele nu sunt înscrise pe Cartea Funciară personală a vreunui profesor. Nu este școala mea sau a ta. Trebuie să facem ce e bine. Anumite cadre didactice au fost obișnuite să fie discriminate pozitiv, ani de zile.

Iar acum, am spus că trebuie să fim echitabili cu toți.

Unul a stat 15 ani în cea mai spațioasă și luminoasă sală din școală, iar altul a stat într-o sală mică, cât jumătate din biroul meu. E corect? Acest lucru a deranjat-o pe Nicoleta Gherghina, pentru că am mutat și sala ei de clasă. M-a reclamat și la primărie. Mai asta trebuie să facă primarul, să stabilească sălile de clasă. La inspectorat a cerut sancționarea mea disciplinară, demiterea mea… Celelalte reclamații au fost pretexte: că n-am actualizat o anumită procedură, de exemplu”.

Nicoleta Gherghina acuză nedreptăți

Contactată telefonic, învățătoarea Nicoleta Gherghina a ținut să menționeze că nici ea nu este adepta spălatului rufelor în public: ”N-am vrut să discut cu presa, să spăl rufele în public, că nu e cazul. Trebuia să le rezolvăm pe căile legale.”

În legătură cu reclamațiile făcute împotriva directoarei, Nicoleta Gherghina a specificat că este vorba de un management defectuos, discreționar, exercitat inclusiv prin necunoașterea legislației: ”Doamna directoare nu comunică, numai cum dorește dumneaei face. Îi arăt cu baza legală că nu are dreptate… Nu, doar punctul dumneaei de vedere este cel agreat”.

”Fiecare reclamație e o urmare a unei nedreptăți. Ea m-a abuzat pe mine urât de tot. M-a exclus de două ori din consiliul de administrație al școlii din care fac parte, deși am fost introdusă înapoi după prima excludere. A repetat și a doua oară greșeala. Am fost jignită, calomniată, pe grupul reprezentanților părinților pe școală, pe grupul profesorilor, al consiliului de administrație, pe Facebook…

Ultima gafă pe care a făcut-o a fost să posteze pe pagina oficială a instituției noastre un articol prin care mă incrimina că am denigrat școala. Nu eu am scris articolul. Eu m-am plâns de niște aspecte pe pagina mea personală de Facebook, fără să denigrez școala. Cineva a preluat fără să mă întrebe despre informația de acolo și a scris un articol. Un articol, prin care, într-adevăr, a atins anumite aspecte care nu au fost tocmai plăcute pentru școală.

Dar nu eu am făcut asta și nici nu mi-am dat acordul pentru așa ceva. Dumneaei, deși nu avea voie să posteze pe pagina oficială a școlii un articol cu imaginea mea, cuvintele mele, numele meu, fără aprobarea consiliului de administrație, a încălcat din nou legislația”, a afirmat învățătoarea.

În articolul la care Nicoleta Gherghina face referire este captată una dintre postările publice pe care învățătoarea le-a urcat pe pagina sa de Facebook, în care se acuză faptul că anul acesta a primit o clasă neconformă, cu ferestre care nu se deschid și cu tablă care nu poate fi ștearsă.

Întrebată despre acest lucru, Claudia Muntean a declarat că între timp fereastra a fost reparată (urmând a fi înlocuită prin proiectul de reabilitare al primăriei), iar tabla a fost înlocuită.

”Două săptămâni de școală nu am avut tablă pe care să pot să scriu ca să înțeleagă copiii lecția. Am avut matematică… Nu se poate lucra așa. A trebuit să amân ora. Tabla era găurită, erau prize, cabluri în ea, se puteau curenta copiii. Și nu se ștergea.

Plus că geamurile nu se deschideau. Geamul din față era bătut în cuie. Dacă scoteau cuiele, se dărâma cu totul. Lângă noi e toaleta. Am stat cu ușa deschisă, dar până la un punct, că nu se poate ține ușa deschisă lângă toaletă. Acum a reparat și geamul. Dar nici în ziua de azi eu nu am dulap. Toate materialele mele strânse în 30 de ani de învățământ sunt în saci”, a povestit învățătoarea.

Demisia directoarei, ”cea mai înțeleaptă hotărâre”

Referitor la intenția de a demisiona a directoarei, Nicoleta Gherghina a concluzionat că este ”cea mai înțeleaptă hotărâre pe care putea să o ia”.

”Sunt de peste 30 de ani în învățământul primar. N-am dorit niciodată să ocup funcția de director. Dacă aș fi dorit vreodată, m-aș fi dus la concurs”, a specificat învățătoarea.

Recent, Claudia Munteanu a fost nominalizată printre finaliștii Galei ”Directorii Anului 2023”, secțiunea Antreprenoriat, organizată de Asociația pentru Valori în Educație.

”Nominalizarea nu are legătură cu toate neregulile pe care le-a făcut. Bineînțeles că a făcut lucruri bune pentru școală. A făcut săli, toalete, nu se poate să nu recunoască cineva că a făcut. Dar a făcut partea din față, care se vede, și în spate pică tot. Eu invit oamenii care vor să vadă partea din spate, să vadă copiii din clasele pregătitoare, să vadă sala mea. Și în același timp, laboratoarele sunt în spații mari. Într-un laborator, intră un copil maxim patru ore pe săptămână. Într-o sală de clasă copiii învață patru-cinci ore pe zi și stau îngrămădiți, în loc să pună laboratoarele în sălile mici, neconforme. Să nu mai spun de sala mea de clasă. Am avut o sală superbă, clasa Disney (n.r. – decorată în 2015 cu personaje și decoruri 3D din filmele de animație pentru copii). A distrus-o. Nu că a dat jos obiectele așa cum ar trebui, să le pot refolosi, le-a rupt. Cine le-a scos, le-a distrus.”

Nicoleta Gherghina a mai avut, în trecut, disensiuni și cu o altă directoare a școlii, consemnate în presă la vremea respectivă. Se întâmpla în 2019, când liceul era condus de Olimpia Cirimpei.

”Până la doamna Cirimpei, n-am mai scris nicio reclamație. Claudia este a doua persoană căreia i-am făcut plângeri din cauza abuzurilor și a nedreptăților comise”, a mai spus Nicoleta Gherghina.