Dialog cu Roxana Vlas, multiplă campioană europeană, cu un titlu mondial, antrenor la Clubul Sportiv Golden Karate din Timișoara

– Dacă aș fi întrebat de cineva ce fel de antrenor sunteți i-aș zice că vă găsiți în locul din care urmăriți scrupulos, dar nu ostentativ, performanța. Întregiți-vă imaginea.

– Totul a început în urmă cu câțiva ani, pe vremea când lucram la o bancă. Îmi doream o carieră și pe partea sportivă, ca și antrenor. Predam deja la un afterschool, însă voiam mai mult. Atunci am decis să deschid prima sală de karate. Copiii au început să apară și, la scurt timp, am deschis-o și pe cea de-a doua. Am renunțat la job-ul de la bancă. Am ales să îmi urmez pasiunea. Acum, la șase ani de când am înființat clubul, sunt 140 de sportivi înscriși. Am început să practic karate Shotokan la vârsta de 11 ani și am reușit să câștig numeroase medalii la campionate importante: zece titluri naționale, opt campionate europene și un titlu mondial, în Federația Română de Arte Marțiale. Nu a fost ușor. Fiind sportiv de performanță, totuși, școala a fost întotdeauna pe primul loc. Am terminat matematică-informatică, la C.D. Loga, apoi facultatea si un master FEAA. Acest lucru le-am insuflat și sportivilor mei, importanța școlii în dezvoltarea lor personală. De cele mai multe ori le controlez chiar și carnetele de elev.

– Am fost în sala unde vă desfășurați antrenamentele. Nimeni nu mișca-n front, cum se spune. În ce privește numărul elevilor, dar și frecvența lor, un rol însemnat, trebuie spus, îl au părinții.

– Sunt extrem de mulțumită de colaborarea cu părinții sportivilor mei. Sunt mulți copii care au rămas lângă mine chiar de la primul antrenament. Acest lucru s-a datorat, în primul rând, părinților care au înțeles rolul sportului în dezvoltarea armonioasă a vieții copilului lor. Sunt “sacrificate” câteva ore pe săptămână pentru a putea ajunge la antrenamente.

– Cum vă dați seama de potențialul unui copil, de cât talent are?

– Parcursul unui sportiv trebuie urmărit de la primele antrenamente. Am avut multe surprize de-a lungul timpului. Sunt sportivi talentați și sportivi muncitori. Cu unii trebuie să muncesc mai mult ca să obțin ceea ce ne dorim, iar alții reușesc să execute din prima ceea ce le cer. Succesul este garantat doar în momentul în care este conștientizată munca ce trebuie depusă.

– Sunteți, cum se spune, o mână de om, dar unul cu inimă mare. Între elevi sunt destui campioni și nu doar la nivel național.

– În toti acești ani, de când sunt antrenoare, am trăit momente care nu pot fi descrise în cuvinte la adevărata lor intensitate. Bucuria pe care am simțit-o în momentul în care am câștigat Campionatul Mondial nu a reprezentat nici 50 la sută din ceea ce am simțit când mi-au câștigat copilașii primele medalii. M-am simțit ca o mamă care se bucură de roadele copiilor ei. Împreună cu ei am crescut și eu. De la o competiție la alta am încercat să fiu mai pregatită, mai atentă la detalii. Urmărim programul competițional și încercăm să ajungem la toate competițiile importante și stagiile de pregatire cu cei mai buni antrenori/sportivi din toată lumea.

– Haideți să notez și câteva nume, să fie, pentru performeri, ca o recompensă.

– Grupa mea de performanță este formata din 18 sportivi. Aceștia au rezultate foarte frumoase la competiții naționale și internaționale. Enumăr câțiva dintre cei care s-au facut remarcați: Radu Bradea, Karina Popa, Claudia Pasculescu, Romina Belgea, Roberta Bekesi, Larisa Boghean, Daria Poleac, iar la cadeți și juniori: Amira Aboud, Andrei Neag, Alexandru Cacovean, Ana Ursuleac, Elisabeta Luchescu, Denisa Albu, Anamaria Barb-Ghenci, Daniel Barb-Ghenci, Richard Grosu, Olivia Nichsici, Alexandra Nedin. Rezultatele sportivilor se datorează, pe lângă munca noastră depusă în sală, în special parinților. Aceștia fac sacrificii mari pentru a-i putea susține financiar. Pentu că pe langă competițiile la care participăm în diverse colțuri ale lumii, ne deplasăm în permanență la stagii de pregatire, organizăm două cantonamente pe an, iar toate acestea sunt costisitoare. Le mulțumesc, din nou, și pe această cale, pentru susținerea și încrederea necondiționată pe care mi-o oferă de atația ani.

– În condițiile date, atât de știute, cum, dar mai ales dacă, se țin antrenamentele?

– Clubul nostru își desfășoară activitatea și în prezent, în aer liber și în sală, în condițiile impuse. Respectăm distanța între sportivi, dezinfectăm locul în care muncim, facem pregatire fizică, tehnici de bază, care nu implică contactul. Avem grijă să fim în siguranță.