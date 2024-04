Derby în Banat: CSC Dumbrăvița înfruntă CSM Reşiţa

CSC Dumbrăvița se află în fața primului meci pe teren propriu din play-out-ul Ligii a II-a. În etapa a 2-a din grupa A, alb-verzii vor primi vizita celeilalte formații bănățene din acest eșalon, CSM Reșița. Partida este programată sâmbătă, de la ora 11, pe stadionul „Ștefan Dobay”.

Problemele medicale sunt tot mai grave în lotul grupării timișene. „Așa harababură la nivel de lot ca în aceste două săptămâni n-am avut niciodată. Aș fi vrut altceva de la acest play-out, dar la ceea ce se întâmplă în ultimul timp este foarte greu de spus ce va fi la meciul de sâmbătă. Astăzi se accidentează unul, mâine revine altul, poimâine la fel. Miercuri am avut trei accidentați după un meci cu o echipă de juniori… Este incredibil! Nici n-aș putea spune cine lipsește sau cine și-a revenit, pentru că azi se antrenează, apoi îl doare, se oprește… Singurul absent cert este Salhi, care mai are o etapă de suspendare. Dintre ceilalți jucători care au fost accidentați, habar n-am dacă ne putem baza pe cineva. Pe lângă ei am avut probleme și cu alți jucători, care, așa cum am zis, o zi s-au antrenat, o zi au stat și așa mai departe. Este o situație prin care nu am mai trecut. O să și dau un exemplu, nu pentru a mă plânge. Pur și simplu asta este realitatea! În timpul antrenamentului de joi, am schimbat de trei ori așezarea care aș vrea eu să fie la startul meciului de sâmbătă. De trei ori am schimbat, pentru trei probleme apărute în timpul antrenamentului. Incredibil așa ceva, la un antrenament destul de lejer!”, a declarat antrenorul Cosmin Stan.

CSC Dumbrăvița și CSM Reșița au fost adversare în urmă cu doi ani, în barajul de promovare în Liga a II-a, tranșat la penalty-uri de formația timișeană. Au fost jocuri încrâncenate, dar care nu au născut o rivalitate.

„Să fim serioși, între Dumbrăvița și Reșița nu este o rivalitate. Au fost acele meciuri de baraj și meciul de campionat din toamnă și cam atât… Este clar că fiecare echipă își dorește maximum din meciul acesta, dar în niciun caz nu o simt ca o rivalitate. Reșița este o echipă bună, drept dovadă și rezultatele pe care le-au avut. Au luptat pentru play-off până la finalul sezonului regular. E o echipă în creștere clară și care începe să își stabilizeze și sistemul de joc, din ceea ce văd eu din afară”, a completat Cosmin Stan.

Înaintea jocului de sâmbătă, antrenorul grupării reșițene, Flavius Stoican, a declarat că elevii săi vor întâlni o echipă de temut pe teren propriu.

„Probabil că tot datorită rezultatelor pe care le-am avut o spune antrenorul lor. Îi mulțumim lui Flavius pentru apreciere. Așa este, am pierdut doar două jocuri acasă, cu Buzău și Slobozia, echipe din play-off și care cred în continuare că au șansele cele mai mari să promoveze direct în prima ligă. Ambele au fost meciuri pe muchie de cuțit, foarte echilibrate, care foarte ușor se puteau termina cu victoria noastră. Flavius spune aceste lucruri și datorită modului în care am jucat acasă și a punctelor pe care le-am reușit aici”, a comentat Cosmin Stan.

În condițiile în care prima echipă de sub linia retrogradării, Unirea Dej, va sta în această rundă, acumularea punctelor este foarte importantă. Mai ales că, în etapa viitoare, CSC Dumbrăvița va evolua chiar pe terenul echipei ardelene.

„Noi asta am vrut și în prima etapă, la Alexandria. Chiar dacă am avut foarte multe probleme de lot, chiar dacă le avem și acum, ne dorim să facem puncte, pentru a fi cât mai repede siguri matematic de menținerea în Liga a II-a. Dar este destul de complicat în momentul de față, având în vedere problemele noastre de la nivelul lotului. La Alexandria nu ne-a ieșit și am făcut un meci slăbuț, sperăm să ne revanșăm sâmbătă, când vom juca și în fața propriilor suporteri”, a conchis Cosmin Stan.