De ziua liberalilor, Nicolae Robu a primit „strigături” de la 13 primari

Un grup de 13 primari liberali au răbufnit împotriva lui Nicolae Robu, preşedintele PNL Timiş, căruia i-au reproşat modul în care conduce filiala. Edilii s-au reunit într-o conferinţă de presă, chiar de ziua PNL, acuzaţiile lansate fiind extrem de dure.

Dintre cei 13, s-a desprins o triadă, formată din Alin Nica, primarul din Dudeştii Noi, Dănuţ Groza, primarul din Sânnicolau Mare, şi Petru Roman, primarul din Deta, aceştia fiind şi cei care au avut cele mai lungi discursuri. Iată ce îi impută lui Robu.

Dănuţ Groza: „Lucrurile nu funcţionează cum ar trebui. Am aflat din presă că am fost schimbaţi din funcţiile de preşedinţi de organizaţii, deşi cu toţii am avut rezultate remarcabile. La Sânnicolau Mare, de exemplu, am construit organizaţia în 17 ani, timp în care am schimbat multe lucruri în oraş şi ne-am făcut datoria la examenele electorale. Am fost pe locul doi la alegerile pentru consiliul judeţean şi pe primul loc la cele parlamentare, dar, cu toate astea, ne-am trezit cu un preşedinte care a luat doar şapte la sută, când era şef la PNL, e vorba de Avram Stănuşoiu. S-au luat decizii din birou, riscând să se spargă o organizaţie construită cu multă trudă. Nu înţeleg ce se doreşte, dar e curios că am fost sancţionaţi doar cei care am performat şi care am avut curajul să ne spunem opiniile deschis în faţa domnului Robu. Există oferte pentru toţi primarii de la alte partide, nu e nici unul care să nu fie curtat, dar noi vrem să rămânem în PNL”.

Petru Roman: „La 142 de ani de la înfiinţare, ar trebui să sărbătorim, dar iataă că nu e deloc aşa. Mi-a spus mie cineva, înainte de a-l cunoaşte pe domnul Robu, că o să ne calce în picoare, pentru că îl cunoaşte, dar nu l-am crezut. Iată că aşa s-a întâmplat. Îşi bate joc de noi. Am râs de modul în care face politică, pe Facebook şi cu like-uri date de echipa sa, dar văd că se continuă în acest mod. Pe Nicolae Robu, dacă nu-l perii, nu-l lauzi şi nu-i întinzi scaunul, eşti terminat. Te acuză că ai trecut în echipa adversă şi că suntem uneltele PSD. Încearcă să ne dezbine, ca să ne poate conduce, dar gândul nostru este să rămânem în PNL. Sperăm să vină un preşedinte naţional care să detensioneze situaţia din Timiş”.

Alin Nica: „Asistăm la o rupere de realitate a conducerii PNL Timiş. Primarii nu sunt simpli membri de partid, ei sunt lideri locali, oameni cu impact la locuitori şi nu pot fi daţi afară aşa de simplu. Este un mod contraproductiv, în contrast cu ce a spus domnul Robu, cum că va fi un preşedinte tolerant şi iertător, însă e aşa doar cu yesmenii. Noi nu putem solicita mântuire robuliană. Am constituit acest grup de acţiune şi dorim să discute cu noi în grup, nu cu fiecare separat. Vrem să ne întâlnim la masa dialogului, dar nu din postura de şefi şi supuşi. Ne dorim să rămânem în PNL, asta doar dacă nu vom fi daţi afară din partid, pentru că în acest caz, ne vom gândi ce avem de făcut. În nici un caz, nu vom răspunde solicitărilor altor partide”.

Primarii anti-Robu susţin că grupul numără 22 de edili şi nu îşi doresc ca în fruntea PNL să ajungă Cristian Buşoi, întrucât acesta îl doreşte pe Nicolae Robu ca prim-vicepreşedinte. Au fost prezenţi primarii din Sânnicolau Mare, Deta, Dudeştii Noi, Jimbolia, Gătaia, Făget, Cenei, Lenauheim, Pişchia, Ghizela, Bucovăţ, Fibiş şi Livezile.