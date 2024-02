Procurorii DNA Timişoara au trimis în judecată mai multe persoane, într-un dosar de corupţie privind eliberarea unor permise de conducere

Nouă persoane, între care cinci angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), au fost trimise în judecată de procurorii DNA Timişoara în dosarul privind fapte de corupţie legate de eliberarea permiselor de conducere de către Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Arad, conform Agerpres.

„În acest dosar au fost trimişi în judecată nouă inculpaţi, între care cinci angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care, în schimbul unor sume de bani, ar fi permis fraudarea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducător auto în perioada 2022 – ianuarie 2023”, se arată într-un comunicat emis, joi, de DNA.

Astfel, au fost trimişi în judecată, sub control judiciar, pentru fraudarea probei practice, Vasilică Bogdănel Mironescu, la data faptelor comisar şef de poliţie în cadrul SPCRPCIV Arad, Daniel Bezergheanu, la data faptelor comisar de poliţie în cadrul SPCRPCIV Arad, Ioan Gherheş – la data faptelor inspector principal de poliţie în cadrul SPCRPCIV Arad, Marian Ioan Bozgan – la data faptelor agent – şef principal de poliţie în cadrul SPCRPCIV Arad, şi Ionuţ Tiberiu Stoica- la data faptelor agent şef de poliţie în cadrul SPCRPCIV Arad.

Cei cinci sunt acuzaţi de luare de mită în formă simplă şi continuată.

De asemenea, au fost deferiţi justiţiei, tot sub control judiciar, inculpaţii D. C. I., la data faptei administrator al unei şcoli de şoferi, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită, S. P. I., la data faptei instructor auto, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită, şi, în stare de libertate, inculpaţii B.V. şi H. C., pentru săvârşirea unor infracţiuni de dare de mită, comise în formă simplă şi continuată.

Procurorii explică modul în care proba practică era fraudată, punctând că poliţistul examinator era atenţionat, de cele mai multe ori, prin cuvintele „‘Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?”.

„În contextul menţionat mai sus, cei cinci inculpaţi, poliţişti – examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Arad, ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 euro – 400 euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obţinerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost remişi celor cinci poliţişti de către intermediari fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-faţă a autoturismului cu care urma să se susţină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării intermediarul l-ar fi ‘atenţionat’ pe poliţistul examinator cu următoarele cuvinte: ‘Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?’, acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată”, arată DNA.

Potrivit anchetatorilor, spre deosebire de persoanele favorizate în maniera de mai sus, candidaţii care susţineau proba practică fără a remite sume de bani ar fi fost conduşi pe trasee dificile, astfel încât să aibă cât mai multe ocazii de a comite greşeli şi implicit pentru a nu promova proba respectivă.

„În cauză, a fost efectuată o investigaţie financiară privindu-i pe inculpaţii Bozgan Marian Ioan, Bezergheanu Daniel, Ghergheş Ioan, Stoica Ionuţ Tiberiu, Mironescu Vasilică Bogdănel, ocazie cu care s-ar fi constatat că aceştia nu ar fi putut justifica provenienţa unor sume de bani cuprinse între 300.000 lei şi 206.515 euro”, mai arată DNA.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arad, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză şi de a se dispune confiscarea extinsă cu privire la mai multe sume de bani / instrumente financiare / bunuri puse sub sechestru.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupţie au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu 13 inculpaţi în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea unor infracţiuni de dare de mită şi complicitate la luare de mită.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea ofiţerilor de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.