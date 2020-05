„Cupa Moşniţa Nouă”, reper important al toamnei sportive

Zece sporturi vor fi reprezentate în cadrul ediţiei cu numărul patru a „Cupei Moşniţa Nouă”. Startul va fi dat tot în prima zi a lunii octombrie, atunci fiind programată ceremonia de deschidere a competiţiei ce se va întinde pe durata a şapte weekend-uri. Se vor între sportivi din ramurile fotbal, baschet, handbal, rugby-tag, atletism, karate, kick-boxing, MMA, jiu-jitsu brazilian şi hand to hand fighting.

Noutatea din acest an o reprezintă atletismul, sport inclus în premieră pe calendarul tot mai bogat în evenimente al „Cupei Moşniţa Nouă”. Locul de desfăşurare rămâne acelaşi – sala de sport din Moşniţa Nouă. La kick-boxing, organizatorii au pregătit o interesantă gală între România şi Italia. Aceasta va avea loc în 11 octombrie şi va cuprinde 14 meciuri de copii şi juniori, urmând să închidă un întreg weekend destinat sporturilor de contact. De semnalat şi a doua ediţie a galei de promovare a copiilor MFS Kids Promotion – Spartan Fight XFC.

Jasmina Ciocoiu, pregătiri pentru mondialul de la Roma

În această perioadă, Jasmina Ciocoiu, legitimată la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, a continuat pregătirile la un nivel ridicat de intensitate într-un spaţiu improvizat al locuinţei sale. Tânăra sportivă vrea să repete isprava de anul trecut, când a devenit campioană mondială la Roma. În capitala Italiei va avea loc şi ediţia din acest an a CM de kick-boxing XFC, în perioada 11-15 noiembrie. Va urca în ring la categoria 60 de kilograme, după ce la ediţia precedentă a triumfat fiind încadrată la 55 de kilograme.

„Dacă nu execuţi un antrenament structurat nu poţi face performanţă. Cu Jasmina am reuşit să facem un antrenament gândit, de tehnică şi nu numai. Cu ceilalţi copii, 30 de la ACS Universal Fighting Moşniţa Nouă şi 20 de la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, am făcut antrenamente online pe aplicaţia Zoom. Am încercat să-i menţinem concentraţi la ce au de făcut, pregătirea s-a axat mai mult pe condiţie fizică”, ne-a declarat Marius Ciocoiu, tatăl talentatei sportive din Moşniţa Nouă. Jasmina Ciocoiu este pregătită şi de antrenorul Cristian Stoenescu, care se ocupă, alături de Marius Ciocoiu, şi de grupele de copii de la cluburile din Ghiroda şi Moşniţa Nouă.