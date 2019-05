„Cupa Moşniţa” ia amploare. Ediţia a treia, pe durata a şapte weekend-uri!

Şapte weekend-uri pline cu evenimente sportive propun organizatorii „Cupei Moşniţa” pentru ediţia cu numărul trei a competiţiei organizate în cocheta sală de sport a comunei situate lângă Timişoara.

Startul va fi dat pe 1 octombrie, iar ultimele întreceri se vor derula în 17 noiembrie.

Vor fi 11 ramuri sportive, în plus faţă de anul trecut fiind incluse boxul şi judoul.

„Cupa Moşniţa” este organizată de Primăria şi Consiliul Local Moşniţa Nouă în colaborare cu ACS Universal Fighting Moşniţa Nouă, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, şi se adresează copiilor şi juniorilor practicanţi de kick-boxing (vor fi puse la bătaie zece centuri – trei pentru fete şi şapte pentru băieţi), karate (în colaborare cu AS Recorder Athletes), hand to hand fighting (în colaborare cu FRHF), jiu-jitsu brazilian (în colaborare cu Academia „Cătălin Zmărăndescu” şi MatSide România, vor fi puse în joc trei centuri şi va fi prezent şi Cătălin Zmărăndescu), arte marţiale mixte, judo (în colaborare cu clubul Phoenix Timişoara), box, handbal (în colaborare cu ACS Dominicii Moşniţa Nouă), baschet (în colaborare cu ACS Vest Activ Moşniţa Nouă), rugby (în colaborare cu ACS Dominicii Moşniţa Nouă) şi fotbal (în colaborare cu AS Recorder Athletes).

Vor fi premiate cu cupe primele trei locuri pe echipe la toate competiţiile sportive. Cel mai bun sportiv din fiecare ramură va primi un trofeu din partea organizatorilor, care vor mai înmâna medalii şi diplome.

La deschiderea oficială vor fi prezenţi reprezentanţi ai fiecărui sport, aceştia urmând să planteze câte un arbore în zona sălii de sport din Moşniţa Nouă.