”Cum vă place”. La Fântâna cu Pești se joacă noi piese (video)

”Cum vă place”. La Fântâna cu Pești se joacă noi piese

Fântâna cu Pești a devenit de câteva zile centrul atenției în rândul timișorenilor și nu doar al lor.

Dacă până în urmă cu câțiva ani în acest loc se legau și dezlegau povești romantice sau mai puțin romantice, după ”căderea” panourilor care au înconjurat-o mult prea mult timp, a venit momentul unei noi etape.

Nu se mai discută de videoclipurile în care imaginea acesteia a fost folosită, fie ele muzicale, fie de promovare a orașului, ci de noul aspect al acesteia. Ba culoarea e – cităm internauții – ”căcănie”, de ”oală de lut” sau de parcă un ”dragon cu probleme la stomac a trecut pe-acolo”, ba că dispărut peștii… ba că, ba că…

Într-o asmenea euforie de exprimare a impresiilor față de fântână a fost și un cetățean care a ales să exagereze.

El a decis să se scalde în apă sub privirile trecătorilor. Nu a durat, însă, mult, că au intervenit polițiștii locali.

Iată că pe scena simbolului Timișoarei se joacă mai nou alte piese.



Revenind la culoarea pe care o are fântâna, consilierul local Dan Diaconu vine cu explicații:

”Am sa intervin putin pe subiectul Fantanii cu Pesti, publicand cateva documente, de altfel publice pentru cine stie unde sa le caute.

Pentru cei ce nu vor avea rabdare sa citeasca, aspectul de vas de ceramica vandut in targ de comuna, sau somon-fume cum a mai fost numit, al reabilitarii este meritul exclusiv al celor ce au “deblocat” proiectul in acesti doi ani. In ciuda informatiilor date “pe surse”, cu domnule asa era proiectul celor dinainte, in ciuda lamentarilor de prost gust dupa doi ani de “santier”, in ciuda orelor suplimentare ale trolilor cu comentarii de acelasi tip realitatea, bazata pe documente, e expusa mai jos:

Am sa trec peste declaratiile absolut penibile, dupa doi ani, legate de deblocari ale santierelor si eforturi in acest sens.

1. Sensul interventiei la Fantana cu Pesti, in anul 2019, era unul absolut corect. Degradarile fantanii, cu poze si explicatii foarte clare se afla in documentatie.

Practic toate elementele arhitecturale erau afectate structural, iar elementele tehnice de instalatii hidraulice si electrice erau un dezastru si un pericol major.

Pentru cei ce au nevoie de mai multe detalii si nu stiu sa le caute pe SICAP sau in Hotararile de Consiliu Local, pot pune la dispozitie aceste documente.

2. Ceea ce e interesant, mai mult decat orice altceva, este tocmai felul in care trebuia sa se puna in opera aceasta reabilitare, descris in clar in caietul de sarcini si in documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, precum si in avizul de la monumente, la momentul licitatiei.

Citez din caietul de sarcini: Lucrările propuse au ca scop reabilitarea construcţiei din punct de vedere structural, al finisajelor, instalaţiilor electrice, hidraulice şi a racordurilor, 𝙘𝙪 𝙥𝙖̆𝙨𝙩𝙧𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙖𝙧𝙝𝙞𝙩𝙚𝙘𝙩𝙪𝙧𝙞𝙞 𝙨̧𝙞 𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙪𝙣𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙜𝙚𝙤𝙢𝙚𝙩𝙧𝙞𝙘𝙚.

Astfel, pe scurt, interventiile erau urmatoarele:

restaurare elemente ornamentale; – demontare pavaj adiacent fantanii, executare dren perimetral , refacere pavaj;

-demontare elemente adiacente ale fantanii (console, cabluri,scurgeri, confectii metalice, etc.); -demontarea instalatiilor de alimentare cu apa/hidraulice inclusiv structura de sustinere; -demontare elemente ornamentale care nu prezinta siguranta; -decapare finisaje inele pana la stratul suport; -consolidare prin injectari; -curatare/reparare/conservare/protectie la elemente ornamentale; – interventii asupra elementelor compozitionale ale fantanii: ; -inlocuirea completa a instalatie hidraulice, – refacerea iluminat arhitectural; -hidroizolarea bazinelor;

In plus, se adauga conditiile din 𝗮𝘃𝗶𝘇𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 la momentul respectiv:

asupra elementelor fantanii se va interveni doar prin curatarea acestora prin metodele specifice, funcfie de stadiul degradarilor prin curatare sau decapare, stabilite in baza unor probe prealabile, se vor face inlocuiri ale materialelor necorespunzatoare cu care s-a intervenit in timp, ornamentele se vor curata cu grija prin metode specifice stabilite in baza unor teste prealabile si completa unde este cazul, lucrarile se vor realiza cu firme/mestereri specializati in acest gen de interventii, lucrarile de reparatii/restaurare sa fie realizate cu materiale compatibile celor existente la obiective cu valoare istorica si cu personal specializat in acest gen de lucrari.

𝗖𝗶𝗻𝗲 𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗿𝗮𝘃𝗲𝗴𝗵𝗲𝗮𝘁 𝗲𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝗮, 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁, 𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗰𝘂𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝗴𝗲𝗻, 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗶, 𝗰𝗿𝗲𝗱 𝗰𝗮 𝗲 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝘂 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝘂𝗶𝘁. 𝗦𝘂𝗻𝘁 𝗱𝗼𝗶 𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗱 𝗮𝘃𝗲𝗺 𝗼 𝗻𝗼𝘂𝗮 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗲.

𝗔𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀 𝗰𝗮 𝗻𝘂 𝗺𝗮𝗶 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝘀𝗮 𝘇𝗯𝘂𝗿𝗱𝗲, 𝗮𝘁𝗮𝘁 𝗰𝗮𝘁 𝗽𝗼𝘁 𝗲𝘂 𝘀𝗶 𝗳𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗿𝗲𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹. 𝗦𝗶 𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗰 𝗶𝗻 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗯𝗮𝗷𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮 𝗽𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝘀𝗰 𝗶𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗺𝗯 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶”, scrie Diaconu pe pagina sa de Facebook.

Foto: captură video Facebook/28 Pro