CSC Dumbrăviţa a strâns rândurile

Divizionara secundă CSC Dumbrăviţa s-a reunit luni seară în vederea pregătirii sezonului 2023-2024. Întâlnirea a avut loc la stadionul „Ştefan Dobay”, iar antrenamentul s-a desfăşurat la Covaci, acolo unde alb-verzii vor continua pregătirile până vineri, când este programată plecarea în cantonament.

Din lotul ce a rămas din sezonul trecut au absentat motivat la primul apel jucătorii Dragan Paulevici, Denis Curea şi Andrei Olaru, care se vor alătura echipei în cursul săptămânii. Au sosit, în schimb, patru fotbalişti aflaţi foarte aproape să semneze cu echipa timişeană.

De la Ripensia au venit portarul Paul Toroc (născut în anul 2004), care este fratele mai mare al lui Andrei Toroc, şi Nicolae Sofran (2001), jucător polivalent de bandă dreaptă. La primul antrenament au mai participat Cosmin Mancaş, fost căpitan şi golgheter al grupării CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, şi atacantul ucrainean Mykhailo Plokhotnyuk, care în ultimul an şi jumătate a evoluat pentru Politehnica Iaşi şi CSM Slatina.

Jucătorii prezenţi la reunire sunt următorii: Cătălin Trifon, Robert Mikloș, Paul Toroc (Ripensia) – portari; Costel Zurbagiu, Eduard Amariei, Tudor Moţiu, Vlad Gîsă, Nicolae Sofran (Ripensia) – fundaşi; Răzvan Ghinescu, Alexandru Martinov, Ouadie Salhi, Ionuţ Tănase, Alexandru Tismonar, Andrei Toroc, Adrian Zaluschi, Cosmin Mancaş (CSC Ghiroda şi Giarmata Vii) – mijlocaşi; Mykhailo Plokhotnyuk (CSM Slatina) – atacant. Lor li se adaugă o serie de juniori născuţi între anii 2005 şi 2007, care vor fi testaţi în următoarele zile.

„Începem pregătirile după o vacanță destul de lungă, de aproape cinci săptămâni, cu gândul clar de a face un sezon bun de Liga a II-a și de a încerca să ne depășim performanța pe care am făcut-o în ediția trecută. Trebuie să fim realiști, cred că obiectivul nostru este menținerea în Liga a II-a.

Normal că tindem cât mai sus, dar vedeți și dumneavoastră ce bugete au alte echipe, foarte multe formații au luat deja jucători de primă ligă.

Cred că va fi un campionat mai dificil, și prin prisma acestor jucători de ligă superioară care au venit în Liga a II-a. Nu știu dacă primul sezon sau al doilea e mai greu. Mulți mi-au zis lucrul acesta, că în primul an am scăpat, dar în al doilea mergem înapoi în Liga a III-a.

Eu nu știu dacă este chiar așa… Exemplul cel mai bun pot să îl dau cu Unirea Dej, care în al doilea an a intrat în play-off. Deci nu cred că este o regulă în acest sens. Și noi putem fi o surpriză plăcută în campionatul viitor”, a declarat antrenorul principal Cosmin Stan.

Legat de noutățile prezente la reunire și de cele ce se mai preconizează, el a spus următoarele: „Sunt la reunire patru jucători cu care ne-am înțeles până în momentul de față. Vor mai veni și alții, pentru că mai avem nevoie. Până acum, ne-am înțeles cu Mancaș de la Ghiroda, Toroc și Sofran de la Ripensia și Plokhotnyuk de la Slatina.

Cei patru sunt certitudini până în momentul de față. Mai căutăm unul sau doi fundași centrali. Ne-am lovit de plecarea lui Călin Toma, care ne-a dat un pic planurile peste cap, iar acolo mai avem nevoie clar de cel puțin un fundaș central cu experiență.

Noi încercăm să aducem doi, dar măcar unul de valoare să putem aduce. În plus, mai căutăm juniori de 2005. Așteptăm săptămâna aceasta să vedem dacă putem lua juniorii pe care ni-i dorim de la UTA. Managerul Florin Macavei a discutat cu Mircea Rednic, ei au intrat în cantonament pe plan local, așteptăm zilele acestea să vedem ce juniori ne pot pune la dispoziție. Noi le-am înaintat o listă cu cei pe care îi dorim, dar cu toții se pregătesc încă cu echipa mare la Arad”.

Cosmin Stan a vorbit și despre cantonamentul pe care CSC Dumbrăviţa îl va efectua la Sântămăria-Orlea în perioada 30 iunie – 8 iulie şi despre adversarii din jocurile de verificare: „În primă fază, era vorba să facem cantonamentul pe plan local, dar nu s-a putut.

Așa încât am ales să mergem undeva, unde avem condiții bune. Nu am fi mers dacă nu găseam ceea ce aveam nevoie. Am fost la Sântămăria-Orlea, am văzut condițiile și cred că avem tot ce ne trebuie acolo pentru o pregătire bună. În ceea ce privește meciurile amicale, am vrut adversar cât mai tari, cât mai buni. Avem un meci cu o echipă de primă ligă și cinci cu echipe de Liga a II-a.

Poate că la prima vedere par multe meciuri, dar noi avem nevoie de dueluri tari și de aceea am ales astfel de adversari. Am ales să jucăm și în străinătate, ceea ce până acum nu am mai făcut. Cred că pentru a trece la un nivel superior, aveam nevoie și de aceste jocuri internaționale, chiar dacă sunt doar amicale”.

Şi la reunire, la suprafaţa de joc a arenei „Ștefan Dobay” se lucra la introducerea sistemului de drenaj, iar antrenorul Cosmin Stan speră ca terenul să fie în condiții cât mai bune după aceste intervenţii: „Asigurările din partea celor care fac lucrările sunt că terenul va arăta foarte bine. Vom vedea!

Din păcate, din cauza ploilor din ultima perioadă, lucrările au mers într-un ritm foarte lent. Dar până începe campionatul, ei dau asigurări că terenul va fi în condiții foarte bune. Ei au făcut și terenul de la Miercurea Ciuc, care e printre cele mai bune din Liga a II-a, și ne spun că așa va arăta și al nostru. Suntem curioși și noi!”.

CSC Dumbrăvița s-a pregătit şi azi după-amiază la Covaci. Miercuri şi joi este programată vizita medicală. Tot miercuri, de la ora 18,30, va avea loc primul meci de verificare, pe terenul divizionarei a patra Progresul Ciacova. Al doilea test al săptămânii va fi vineri, de la ora 18, la Braşov, cu fosta campioană CFR Cluj.