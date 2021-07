Cristina Sucilă va juca sub comanda lui Mirel Albon la Politehnica Timişoara

După un sezon petrecut la Piroş Security Arad, Cristina Sucilă se întoarce la Timişoara şi va evolua la Politehnica sub îndrumarea primului ei antrenor din carieră, Mirel Albon.

„Ghio” s-a născut pe 6 iunie 1989 la Orăştie, în judeţul Hunedoara. A jucat la CFF Clujana, Motorul Oradea, AMOK Chrysomilia şi Vamos Idaliou, iar după revenirea în ţară a evoluat la FC Hunedoara, Olimpic Star Cluj şi Fortuna Becicherecu Mic. Alături de ultima formaţie a devenit vicecampioană a României în sezonul 2018-2019, iar alături de Piroş Security Arad s-a clasat pe locul al treilea în ediţia precedentă.

„Am venit la Politehnica Timișoara pentru că am încredere în acest proiect şi în staff-ul format aici de domnul Mirel Albon, sub îndrumarea căruia mi-am început cariera. Ştiu că va scoate tot ce este mai bun din noi, am încredere în echipă pentru că le cunosc pe fete şi ştiu de ce suntem în stare împreună şi cred că vom avea reuşite. Cum obişnuiesc să spun, eu am o vârstă şi îmi doresc să mă retrag în glorie, să câştig cel puţin încă o dată titlul de campioană, dar şi să ridic Cupa României deasupra capului. Consider că toate acestea vor fi posibile la Politehnica Timişoara!”, a declarat Cristina Sucilă.

Sursa foto: sspolitehnica.ro