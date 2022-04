Constantin Din este noul președinte al Federației Române de Handbal

Fostul arbitru Constantin Din a declarat, joi, după ce a câştigat alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal, că în cazul în care nu reuşeşte să realizeze ceea ce şi-a propus, mai exact revigorarea handbalului românesc, îşi va da demisia din funcţie după un an, conform stiripesurse.ro.

„A fost o perioadă foarte dificilă, mă bucur că s-a terminat aşa. Este o zi foarte frumoasă, pentru că iubesc din toată inima handbalul românesc. Am mai simţit aceleaşi emoţii puternice ca la meciul meu de retragere. Eu am fost optimist în toată campania electorală. Consider că suntem într-un moment zero în handbal.

Vreau să începem foarte repede reconstrucţia şi la nivel de juniori şi seniori, şi la nivel de arbitraj. Am planuri şi ambiţii foarte mari şi cred că pot să rezolv aceste probleme. Eu mi-am prezentat deja o demisie semnată în alb dacă nu reuşesc să fac ce am propus. Pentru că suntem toţi sătui de promisiuni. Iar asta este o garanţie pentru ceea ce vreau să fac în handbalul românesc.

Dacă nu reuşesc, eu singur mă voi retrage după un an. Pentru domnul Dedu a fost o perioadă foarte delicată, eu nu cred că aş fi rezistat la atâtea acuze cum a rezistat dânsul. Cred că sunt suficient de realist dacă pot sau nu să fac anumite lucruri. Şi dacă îmi dau seama că nu pot să fac anumite lucruri, mă voi retrage. Dar eu cred că putem să punem handbalul românesc pe o traiectorie bună de care lumea să fie mulţumită”, a spus Din.

„Se pare că fonduri sunt în handbal, dar important e cum le gestionăm, cum le prioritizăm. Nu ştiu dacă e adevărat că domnul Dedu avea salariu de 7.000 de euro. Însă eu mă voi strădui să construim mecanisme financiare pentru ca toată lumea să fie mulţumită. În ceea ce mă priveşte, dacă merit acei bani, îi voi accesa, dacă nu, accesez demisia”, a adăugat noul preşedinte.

Prima măsură a fostului arbitru este legată de modificarea Statutului FRH: „Va trebui să facem o analiză atentă pentru că trebuie să îmbunătăţim Statului federaţiei. Am constatat că Statutul are mari lacune, aşa că acesta ar putea fi primul pas. E greu să dau un timp exact când ne vom califica la un turneu final cu naţionala masculină. Dar pot să spun că la nivel de copii şi juniori în 2-3 ani vom începe să avem calificări şi chiar şi medalii”.

Constantin Din a promis schimbări importante şi în arbitraj. „În România avem arbitri foarte, foarte buni. Ce aţi văzut în ultima vreme nu este numai vina arbitrilor. Pentru că sistemul după care s-a desfăşurat activitatea nu a fost unul potrivit pentru performanţă, nici pentru arbitri, nici pentru echipe. Sunt soluţii şi credeţi-mă că veţi vedea arbitraje corecte şi un handbal corect. Din punct de vedere al corectitudinii, schimbările vreau să se vadă imediat, din punct de vedere al calităţii s-ar putea să mai dureze un pic, pentru că vreau să începem o pregătire specifică la toate categoriile”, a explicat el.

„Funcţia de secretar general este foarte importantă, aşa că pentru ea trebuie să facem o analiză atentă. Vom sta de vorbă cu oamenii interesaţi şi vom decide. Nu am deocamdată nicio înţelegere, eu în campanie nu am promis nimănui nicio funcţie. Am spus doar ce doresc să fac. Din acest punct de vedere nu am nicun fel de datorie faţă de cineva din handbalul românesc”, a mai spus Din.

Noul preşedinte a precizat că va ţine cont de părerea foştilor campioni mondiali, cărora conducerea de până acum a FRH le-a interzis accesul la Adunarea Generală de alegeri de joi. „Cu siguranţă domnii care au făcut acele rezultate pentru handbalul românesc vor fi băgaţi în seamă şi vom ţine cont de părerile dânşilor. Este foarte greu de cuantificat cât au influenţat ei alegerile de azi, dar eu am primit curaj din partea dânşilor văzând că sunt total împotriva actualei conduceri”, a afirmat noul preşedinte.

Fostul arbitru Constantin Din (53 de ani) este noul preşedinte al Federaţiei Române de Handbal după ce a câştigat, joi, alegerile din cadrul Adunării Generale desfăşurate la Hotelul Marriott din Capitală.

El s-a impus în turul 2 de scrutin în faţa preşedintelui în exerciţiu Alexandru Dedu. Din a fost votat de 157 de membri, în timp ce adversarul său a întrunit 66 de sufragii.

În primul tur, cei patru candidaţi la funcţia de preşedinte al FRH au fost votaţi după cum urmează: Constantin Din – 95 voturi, Alexandru Dedu – 79 voturi, Bogdan Voina – 48 voturi şi Maximilian Gavrilă – 1 vot.

La Adunarea Generală de alegeri au participat toţi cei 225 de membri afiliaţi cu drept de vot ai Federaţiei Române de Handbal.

Alexandru Dedu ocupa funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal din 10 februarie 2014, când i-a învins încă din primul tur pe contracandidaţii săi, Remus Drăgănescu şi Cristian Gaţu. Al doilea mandat l-a câştigat la 14 februarie 2018 la doar un vot diferenţă, Dedu impunându-se în faţa Narcisei Lecuşanu în al doilea tur de scrutin.

Acum în vârstă de 53 de ani, Constantin Din este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti şi a fost arbitru internaţional IHF, oficiind la meciuri importante în ultimii 20 de ani, de la întrecerile europene la Campionate Mondiale şi Jocurile Olimpice. În prezent, el este om de afaceri şi observator EHF.