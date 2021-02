Comuna Dumbrăvița, prin primarul Horia Bugarin, cere în instanță anularea măsurii de carantinare

Administrația locală din Dumbrăvița consideră că măsurile de carantinare instituite până acum au fost total ineficiente, rata de infectare rămânând constantă, de aproximativ 7 la 1.000 de locuitori, și că măsurile de caratinare se iau diferențiat în unitățile administrativ teritoriale din județul Timiș.

“Sunt măsuri de carantinare care, practic, se repetă. Suntem în cea de-a treia măsură de carantinare anul acesta. Am început, la începutul lunii ianuarie, cu o rată de infectare de 6,7 apoi am fost scoși din carantină în 30 ianuarie cu o rată de infectare de 7,11.

Rata de infectare acum , la stabilirea măsurii de carantinare este de 7,68. Așa cum am spus și în trecut, consider că măsurile de carantinare doar a Dumbrăviței sunt total ineficiente.

Se dovedește faptul că rata de infectare nu scade. Practic, ea rămâne constantă în jurul valorii de 7 la mia de locuitori.

O rată de infectare mare, sunt de acord, dar care practic nu necesită și nu justifică măsura de carantinare.

Noi, ca și UAT am luat legătura și am încercat să facem toate măsurile de prevenție și de protecție, am stat de vorbă cu directorii supermarketurilor de pe raza UAT Dumbrăvița și am rugat să restrângă numărul de clienți în magazine.

Poliția locală a făcut comunicări spre toate unitățile de alimentație publică de pe raza comunei Dumbrăvița să respecte măsurile de protecție și de separare.

Acolo unde aceste măsuri nu au fost respectate s-au aplicat nenumărate măsuri coercitive și amenzi, și considerăm că, din punctul nostru de vedere, am luat toate măsurile pe care le aveam la îndemână pentru a limita rata de infectare”, a declarat primarul localității, Horia Bugarin.

În plus, majoritatea locuitorilor din Dumbrăvița își desfășoară activitatea în Timișoara sau în zona limitrofă acesteia, și mai mult, peste 1.000 de copii din Dumbrăvița merg la școlile din Timișoara. În aceste condiții, primarul consideră că o carantinare doar a comunei este inutilă.

“În plus, carantinarea repetată și ineficientă afectează activitatea cetățenilor comunei, afectează activitatea școlară, care, în aceste condiții, este pur și simplu periclitată, pentru că îi scade calitatea din cauza desfășurării în mediul on-line.

Astăzi am înaintat acțiune în instanță prin care am cerut anularea măsurilor de carantinare a comunei Dumbrăvița. Vom face toate eforturile ca pentru a limita această pandemie, care ne afectează pe toți, dar considerăm că, în același timp, trebuie să fie luate cu dreapta măsură”, a adăugat edilul.