Computer Tomograf ultraperformant, pus în funcțiune la Spitalul Clinic CF Timișoara.

Din această săptămâna, în cadrul Laboratorului de Radiologie-Imagistică Medicală de la Spitalului Clinic CF Timișoara funcționează un Computer Tomograf 128 de slice-uri, de ultimă generație. Aparatul oferă o creștere a calității imaginii având o rezoluție spațială foarte bună. Totodată, viteza de scanare este foarte ridicată, permițând investigarea unui număr mare de pacienți într-un interval foarte scurt.

“În momentul în care am decis să achiziționăm Computerul Tomograf, eram în plină pandemie. Cazurile de Covid 19 erau din ce în ce mai multe, mai complexe, cu o afectare pulmonară puternică. Puțini erau pacienții cu forme ușoare sau moderate de boală, care nu aveau nevoie de investigații imagistice. Am reușit să includem aparatul în programul POIM pentru unități medicale și am început amenajarea zonei în care urma să fie amplasat CT-ul, la parterul clădirii Ambulatoriului CF de pe strada Gării nr 1, care în acea perioadă era centru Covid 19.

Am reușit să înființăm un flux de intrare și ieșire, astfel încât să fie evitată interacțiunea pacienților și, mai mult, să poată fi investigați inclusiv pacienți intubați. Totodată, am avut în vedere și instalarea unui sistem de telemedicină, și asta pentru că spitalul nostru este unul de tip pavilionar, iar transmiterea imaginilor prin această metodă poate ușura munca radiologilor care trebuie să se împartă între două clădiri, cea a Spitalului și cea a Ambulatoriului”, spune conf. dr. Stela Iurciuc, manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Noul Computer Tomograf permite și realizarea unor investigații low dose, cu doză redusă de radiații, ceea ce înseamnă că, pe parcursul unui tratament sau în cazul unor pacienți oncologici care au multiple examinări, pot fi făcute mai multe analize imagistice fără iradierea accentuată a bolnavului.

“Aparatul modulează și optimizează doza de iradiere pentru fiecare pacient în parte, în funcție de greutatea acestuia, obținându-se astfel o foarte bună calitate a imaginii. Practic, este dotat cu un soft special de calcul a dozei de iradiere. În cazul investigării mai multor organe, CT-ul identifică doza minimă de raze păstrând însă imagini clare”, spune dr. Antonina Nicolae, medic primar radiologie – imagistică medicală Spitalul Clinic CF Timișoara.

Computerul Tomograf permite însă și realizarea unor angiografii-CT, fiind printre puținele aparate de acest fel din vestul țării. Investigația CT de cord și vase poate oferi un diagnostic precoce al afecțiunilor cardiace și vasculare.

“Vorbim despre cea mai nouă metodă de diagnostic în bolile cardiovasculare. Angiografia prin tomografie computerizată nu doar că oferă un diagnostic timpuriu, ci dă și posibilitatea unei evaluări a prognosticului bolilor cardiace sau vasculare. Aparatul pe care îl avem în dotare permite obținerea unor informații anatomice sau fiziologice ale vaselor și chiar reconstrucții 2D sau 3D ale acestora, ceea ce duce la o diagnosticare rapidă. Este și o alternativă la angiografia invazivă la pacienții cu risc.

CT-ul din dotarea spitalului permite și stabilirea unui scor de calciu, ceea ce reprezintă un marker important în identificarea unui risc de infarct miocardic. Primele investigații de angiografii CT vor putea fi făcute în cadrul spitalului doar peste câteva luni, având în vedere necesitatea angajării a încă unui medic cu specializarea de radiologie și imagistică medicală, cu expertiză în angiografie-CT”, spune conf. dr. Stela Iurciuc, manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Deocamdată, investigațiile imagistice pot fi realizate gratuit doar pacienților internați în spital sau celor care necesită spitalizare de zi pentru efectuarea mai multor analize, urmând ca, din acest an, în baza contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, de asemenea investigații să beneficieze orice persoană asigurată.