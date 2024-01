Ciolacu: Pe 9 iunie, cu certitudine, o să avem alegeri europarlamentare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că pe 9 iunie se vor organiza cu certitudine alegeri europarlamentare, precizând că a stabilit cu parlamentarii PSD ca, pentru moment, să nu voteze nicio modificare legislativă în ceea ce priveşte comasarea scrutinelor sau decalarea acestora, conform Agerpres.

„Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. (…) Nu am luat o decizie în interiorul partidului (cu privire la comasarea alegerilor – n.r.) şi în plus nu putem să o luăm singuri, cu toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea, am stabilit cu toţi colegii parlamentari – nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalarea vreunui rând de alegeri”, a afirmat Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă la şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD s-a discutat despre comasarea alegerilor.

El a menţionat că este foarte posibil ca după alegeri să funcţioneze în continuare actuala coaliţie de guvernare „dacă românii vor hotărî acest lucru”.