Chris Norman va concerta pe 15 iunie în România

Chris Norman, cea mai populară voce a trupei Smokie, revine în România și va susține un show pe 15 iunie 2023, de la ora 20.00, la BT Arena din Cluj-Napoca.

Chris Norman a devenit celebru în anii ‘70, fiind primul solist al formației Smokie.

Primul lor album, “Pass It Around”, a fost lansat în 1975, dar primul hit, “If You Think You Know How To Love Me” a venit abia un an mai târziu.

Piesa a ajuns No1 în majoritatea țărilor europene.

Au urmat hituri precum “Don’t Play Your Rock’n’roll To Me”, “I’ll Meet You At Midnight”, “Needles And Pins” sau “Living Next Door To Alice”

Chris Norman a fost influențat încă din copilărie de muzicieni precum Elvis Presley, Little Richard, The Beatles, The Rolling Stones sau Bob Dylan. A debutat pe scenă la începutul anilor ‘70, dar succesul a venit alături de trupa Smokie. În 1978 a înregistrat un duet cu Suzi Quatro, “Stumblin’ In”, piesă ce avea să ajungă până pe locul 4 și dincolo de ocean, în Billboard Hot 100.

Anii ‘80 au venit cu oportunitatea unei cariere solo care a debutat cu un super hit, “Midnight Lady”. Piesa a fost un succes, s-a vândut în mai bine de 1 milion de exemplare, iar în Germania a stat 6 săptămâni pe primul loc. Au urmat piese precum “Some Hearts Are Diamonds” “Fearless Hearts” sau Broken Heroes”.

În 1994, Chris Norman a primit distincția „Starul video internațional al anului” de la CMT Europe pentru videoclipurile „Jealous Heart”, „The Growing Years” și „Red Hot Screaming Love”. În același an, Chris Norman a format o nouă trupă și a plecat în turneu pentru prima dată în ultimii șase ani.

În decembrie 2021, a lansat noul său album numit „Just A Man”, pe care l-a scris și înregistrat împreună cu vechiul său mentor și prieten Mike Chapman ca producător.

În perioada următoare, Chris Norman are anunțate concerte la Limassol (Cipru), Basel (Elveția), Munchen (Germania) sau Treungen (Norvegia).

(sursa: Mediafax)

Foto: chrisnorman-fc.com