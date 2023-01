Cereri de repunere a cauzelor pe rol şi reluarea judecăţii, în dosare privind administraţia Timişoarei, depuse la Tribunalul Timiş

Tiberiu Negrei, preşedintele Sindicatului Liber din Primăria Municipiului Timişoara, a informat, printr-un comunicat remis redacţiei, că au fost înregistrate la Tribunalul Timiş şapte cereri de repunere a cauzelor pe rol şi reluarea judecăţii în dosare privind repezentanţii municipalităţii şi angajaţi.

„Va informam ca azi, 19.01.2023, au fost inregistrate la Tribunalul Timis 7 cereri de repunere a cauzelor pe rol si reluarea judecatii in dosarele:

1. dos. nr. 3688/30/2021 (reclamant Hoarca Cristian reprezentat de Sindicatul Liber din PMT);

2. dos. nr. 3689/30/2021 (reclamant Cheta Vlad Raul reprezentat de Sindicatul Liber din PMT);

3. dos. nr. 3690/30/2021 (reclamant Munteanu Oana Cristina reprezentata de Sindicatul Liber din PMT);

4. dos. nr. 1103/30/2022 (reclamant Colojoara Adrian Petru reprezentat de Sindicatul Liber din PMT);

5. dos. nr. 1104/30/2022 (reclamant Borcsi Gabriela Violeta reprezentata de Sindicatul Liber din PMT);

6. dos. nr. 1105/30/2022 (reclamant Belu Alina Ramona reprezentata de Sindicatul Liber din PMT);

7. dos. nr. 1106/30/2022 (reclamant Aldea Adrian reprezentat de Sindicatul Liber din PMT).

In actiunile formulate in aceste 7 dosare s-a solicitat:

1. Anularea Dispozitiilor emise de Primarul Municipiului Timisoara, privind eliberarea din functia publica detinuta (4 dosare), respectiv Anularea Dispozitiilor de concediere individuala emise de Primarul Municipiului Timisoara (3 dosare);

2. Obligarea paratului la reintegrarea in functia publica detinuta anterior emiterii Dispozitiilor, daca aceasta functie mai exista in statul de functii sau, in caz contrar, intr-o functie publica echivalenta (4 dosare), respectiv Repunerea partilor in situatia anterioara emiterii dispozitiilor de concediere individuala, in sensul reintegrarii in functia detinuta anterior (3 dosare);

3. Obligarea paratului la plata unor despagubiri.

In cele 7 dosare instanta a dispus SUSPENDAREA JUDECARII pana la solutionarea definitiva a dos. nr. 4507/30/2021 al Tribunalului Timis.

Invederam ca dos. nr. 4507/30/2021 a fost solutionat DEFINITIV prin Decizia Civila nr. 1263/21.12.2022 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, in sensul RESPINGERII RECURSULUI declarat de recurentii-parati Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Primarul Municipiului Timisoara impotriva Sentintei Civile nr. 535/14.06.2022 pronuntata de Tribunalul Timis in acelasi dosar, prin care a fost ANULATA Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 237/15.06.2021 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara”, se precizează în comunicatul remis „Renaşterii bănăţene”.