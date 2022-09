Ce facturi vom plăti la energie după ce ordonanţa a fost modificată. Plafonarea se aplică pentru mai mulţi români

Autorităţile modifică iar ordonanţa privind plafonarea preţurilor la energie electrică. De facturi mai mici ar trebui să beneficieze acum mai mulţi români, familiile numeroase dar şi persoanele care folosesc aparatură medicală. Dar vor plăti mai puţin şi bisericile sau producătorii de medicamente. Furnizorii au acum o schemă şi mai complicată prin care trebuie să decidă cui îi dau compensare şi cui nu. Asta pentru că raportarea va ţine cont şi de consumul mediu din 2021, dar şi de consumul curent de energie, conform observatornews.ro.

Noile modificări ale ordonanţei la energie ar trebui să ajute mai mulţi români să facă faţă facturilor uriaşe. Va exista în continuare un preţ plafonat de 68 de bani pe kWh, pentru un consum lunar de până într-o sută de kWh. Numai că aici au fost introduse şi câteva excepţii. Spre exemplu, familiile care au 3 su mai mult de 3 copii, dar şi cei care au nevoie de diverse aparate medicale care trebuie să fie ţinute în permanenţă în priză vor plăti un preţ plafonat de 68 de bani/ kWh, indiferent de cât de mult consumă.

Pentru cei care consumă lunar între 100 şi 255 kWh, preţul rămâne plafonat la 80 de bani pe kWh. Ce e peste această cantitate va fi plătit conform preţului din contract. Cum furnizorii nu pot avea în fiecare lună date exacte despre consumul clienţilor, încadrarea în plafon se va face atât pe baza consumului de anul trecut, cât şi pe baza consumului lunar de energie. Există astfel mai multe situaţii de plată, care pun în reală încurcătură nu doar oamenii de rând, ci şi specialiştii.

Dacă anul trecut, consumul mediu a fost de peste 300 kWh, iar acum consumăm tot peste 300 kWh, atunci vom plăti preţul din contract. În schimb, dacă în 2021 am avut un consum de peste 300 kWh iar acum facem economie şi consumăm lunar până în 255 kWh, vom beneficia de un preţ plafonat. Dacă anul trecut am fost chibzuiţi şi am cosumat până în 300 kWh, iar acum avem un consum mai mare, de peste 255 kWh, ar urma să avem un preţ plafonat pentru cei 255 de kWh, iar pentru ce depăşeşte acest prag urmează să plătim preţul întreg, potrivit observatornews.ro.