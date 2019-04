Carmen Dan vrea tăierea sporurilor pentru „doctorii” din Poliţie: Aş prefera să folosim suma pentru reabilitări, construcţii sau renovări

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunţat, vineri, modificarea ordinului de ministru prin care angajaţii cu titlul de doctor primesc spor de doctorat, precizând că nu i se pare normal ca un agent care lucrează în zona operativă şi are titlu de doctor în mecanică să primească acest beneficiu. ‘În contextul demarării procesului de evaluare a lucrărilor de doctorat de la Academia de Poliţie, am considerat că impunerea unor norme de integritate faţă de angajaţii care primesc acest spor nu se poate limita numai la cei care şi-au obţinut doctoratele în Academia de Poliţie. În acest sens, am iniţiat modificarea ordinului de ministru prin care ne vom asigura că toţi cei peste 500 de angajaţi care deţin titlul de doctor şi care primesc sporul de doctorat respectă condiţia prevăzută de legea 153/2017 şi anume, că îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţin respectivul titlu”, a declarat, vineri, Carmen Dan.

inistrul Afacerilor Interne a precizat că nu i se pare normal ca, de exemplu, un poliţist care lucrează în zona operativă şi are titlu de doctor în mecanică să beneficieze de acel spor de doctorat plătit de minister.

„Mi se pare corect ca instituţia să plătească sporul de doctorat dacă studiile respectivului angajat pot fi valorificate în munca pe care acesta o prestează pentru instituţie. Cu toţii ne dorim angajaţi calificaţi şi bine pregătiţi, iar această supra-calificare în domeniul de activitate înţelegem că trebuie retribuită. Angajatorul nu poate plăti însă faptul că un angajat îşi finalizează doctoratul într-un domeniu care nu are nicio legătură cu activitatea pe care el o prestează”, a completat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a anunţat că instituţia pe care o conduce plăteşte în prezent pentru sporurile de doctorate peste 550.000 de lei lunar. „Personal aş prefera să folosim anual o sumă cu cel puţin tot atâtea cifre pentru reabilitarea, construcţia sau renovarea unor spaţii adecvate muncii noastre”, a conchis Carmen Dan.

Comisia de Etică şi Deontologie Universitară din cdrul Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” a fost sesizată pentru 60 de teze de doctorat susţinute din 2011 şi până în prezent. La acestea se adaugă şi tezele de doctorat aparţinând întregii conduceri a Academiei de Poliţie, pentru a se clarifica orice suspiciuni de plagiat faţă de aceştia. Conducerea MAI a cerut privind stadiul verificărilor acestor teze de doctorat, având în vedere că, potrivit lui Carmen Dan, în aproape şase luni au fost evaluate şi s-au emis puncte de vedere pentru doar şase lucrări de doctorat. În replică, Mihai Marcoci, prorector şi purtător de cuvânt al Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, a declarat, pentru MEDIAFAX, că cele şase teze au fost verificate în 17 zile, nu în şase luni de zile.

mediafax.ro