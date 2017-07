Canicula dispare, apar furtunile. Vremea se răceşte până în weekend

Meteorologii anunţă că temperaturile caniculare se retrag treptat, lăsând loc răcirii vremii şi furtunilor de vară, până în weekend, când vremea va reîncepe să se încălzească.

LUNI

IN ŢARĂ

Vremea se va mentine călduroasă în cea mai mare parte a tării, local caniculară după-amiaza în vest si în sud, iar disconfortul va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă si să depăsească pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor avea valori de la 26 de grade in nordul litoralului, pana in jur de 38 de grade in sud-vest. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza si seara în estul teritoriului, precum si în zonele de deal si de munte, iar noaptea în jumătatea de vest, unde local vor fi averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua si aspect de vijelie. Izolat vor fi căderi de grindină si cantităti de apă de peste 25 l/mp. În restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse. Minimele termice se vor situa între 14 si 24 de grade.

MARTI

ÎN ŢARĂ

În majoritatea zonelor tării, vremea va fi în general instabilă si se va răcori, scăderea de temperatură fiind chiar semnificativă în regiunile vestice; treptat, începând din vest, înnorările se vor accentua, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie si pe arii restrânse căderi de grindină. Cantitătile de apă vor fi însemnate, local peste 20…25 l/mp. Exceptie vor face regiunile sud-estice, unde se va mentine vremea călduroasă, local caniculară si disconfortul ridicat, cu atingerea si depăsirea pragului de 80 de unităti al indicelui temperatură-umezeală (ITU), iar instabilitatea atmosferică se va manifesta seara si noaptea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22…23 de grade în Dealurile de Vest si în jurul a 36 de grade în Bărăgan; cele minime se vor situa între 13 si 19 grade, mai ridicate pe litoral, până la 21…22 de grade.

MIERCURI

ÎN ŢARĂ

Valorile termice vor marca o scădere usoară fată de ziua precedentă în regiunile estice si sud-estice, însă vremea va fi local călduroasă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. Cerul va avea înnorări temporar accentuate ziua în regiunile nordice si nord-estice si în zonele de munte, iar noaptea în sud si în est, unde local vor fi averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe suprafete mici vor fi căderi de grindină si cantităti de apă mai însemnate. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 24 si 32 de grade, iar cele minime între 11 grade în depresiunile Carpatilor Orientali si 22 de grade pe litoral.



TENDINŢE

JOI

Vremea va fi în general instabilă si se va răci în cea mai mare parte a tării, mai accentuat în sud si în est. Cerul va avea înnorări temporar accentuate si vor fi averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii extinse în jumătatea estică a tării si local în rest.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 28 de grade in sudul Olteniei, iar cele minime între 10 si 18 grade.

VINERI – DUMINICA

Valorile termice vor fi în crestere usoară si se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului în nord, centru, est si sud-est, conform romaniatv.net.