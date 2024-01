Bryan Cheng, cel mai bun violoncelist canadian în 2023, pe scena Sălii Capitol din Timişoara

Recent recompensat pentru excelența artistică din 2023 cu Premiul „Virginia Parker” de către The Canada Council for the Arts, de asemenea deținător al unor premii importate la cele mai prestigioase competiții internaționale din lume, inclusiv „Regina Elisabeta”, Geneva și Concursul Internațional Paulo, violoncelistul BRYAN CHENG – artist în Rezidență al Filarmonicii Banatul Timișoara în Stagiunea 2023/24, susține două evenimente la Sala Capitol, săptămâna aceasta.

Primul dintre ele este recitalul Cheng² Duo, din 10 ianuarie 2024, de la ora 19:00, atunci când va fi acompaniat la pian de către sora sa SILVIE CHENG.

Programul cuprinde lucrări de S. TSINTSADZE , A. DVOŘÁK, D. WIJERATNE, C. DEBUSSY și F. CHOPIN.

Biletele se găsesc pe site-ul nostru, la casierie, în librăriile Cărturești și pe myticket.ro: https://shorturl.at/szHS6

Bryan va concerta, de asemenea, din postura de solist, vineri, 12 ianuarie 2024, de la ora 19:00, alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul Timișoara, sub bagheta dirijorală a maestrului STEFAN GEIGER – dirijor principal invitat în Stagiunea 2023/24.

În program:

T. DUBOIS – Suita concertantă pentru pian, violoncel și orchestră

H. BERLIOZ – Simfonia fantastică

Biletele se găsesc pe site-ul nostru, la casierie, în librăriile Cărturești și pe myticket.ro: https://shorturl.at/npCN7

Premiul Virginia Parker este acordat anual unui muzician clasic, instrumentist sau dirijor cu vârsta sub 32 de ani, care demonstrează un talent muzical remarcabil și care aduce o contribuție valoroasă la viața artistică din Canada și la nivel internațional.

Vioncelistul Bryan Cheng, născut în Ottawa, actualmente rezident în Berlin, și-a făcut debutul în recitaluri sold-out la Carnegie Hall la 14 ani, la Elbphilharmonie la 20 de ani cu Deutsche Kammerphilharmonie Bremen și este primul violoncelist care a primit râvnitul Premiu „Yves Paternot” al Festivalului Verbier.

Bryan a obținut diplomele de licență și masterat de la Universität der Künste Berlin și este acum înscris la Academia Kronberg din Germania. Cântă la un violoncel Stradivarius „Bonjour” din 1696, împrumutat cu generozitate de către Banca de instrumente muzicale a Consiliului Canadei.

Organizatorul evenimentului este Filarmonica Banatul Timișoara, iar finanțarea este asigurată din bugetul local al Municipiului Timișoara.

Sursa foto: Filarmonica Banatul Timișoara