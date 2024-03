Benzile de circulație de pe Bogdăneștilor și Cetății nu respectă normativele legale pentru lățime (video)

Benzile de circulație de pe Bogdăneștilor și Cetății nu respectă normativele legale pentru lățime

Un subiect îndelung discutat, pe lângă multe greșeli de proiectare și execuție, atât pe Bulevardul Cetății cât și pe Calea Bogdăneștilor, este lățimea benzilor de carosabil. Conform normativelor în vigoare, fiecare bandă ar trebui să aibă o lățime de 3,5 metri, dar în realitate au între 3,2 și 2,8 metri lățime fiecare.

Clipuri pe Facebook și măsurătoare cu ruleta, la fața locului

În videoclipul de mai jos, devenit viral luni, 11 martie 2024, pe Facebook, se vede clar că orice vehicul mare, de genul autobuz, camion, autoutilitară de pompieri sau alt agabaritic este mai lat decât banda pe care circulă și ocupă și din cealaltă bandă de mers, ceea ce face periculos ca acestea să fie depășite, riscând un acroșaj. Iar dacă e vorba ca două autobuze, de exemplu, să treacă unul pe lângă celălalt nu au loc.

După apariția filmulețului pe rețelele de socializare, postacii susținători ai primarului Frizt au făcut zeci de comentarii cu argumentul infantil că benzile sunt mai înguste tocmai pentru ca șoferii să nu poată circula cu viteză mare. În realitate însă, lucrurile stau grav, dacă e vorba de depășiri căci se pot produce accidente, iar dacă e nevoie de trecerea rapidă a unei autospeciale de pompieri, pe lângă alt vehicul mare, acest lucru este imposibil, fără ca unul dintre ele să urce pe bordura trotuarului. Evident, dacă pe porțiunea respectivă nu sunt instalați parapeții metalici de protecție, cei despre care Renașterea bănățeană relata luni că se rup la cel mai ușor impact cu o mașină mică (Probleme grave pentru siguranța pietonilor pe proaspăt inauguratul Bulevard al Cetății).

Dincolo de planuri, schițe și discuții sterile, reporterii Renașterii bănățene au apelat la un inginer de la o firmă specializată în lucrări de drumuri, care a adus o ruletă omologată cu care am măsurat lățimea carosabilului, atât pe Bulevardul Cetății cât și pe Calea Bogdăneștilor.

Astfel, în urma măsurătorilor din teren, au rezultat următoarele: pe Bulevardul Cetății, lățimea a 2 benzi este de sub 6,4 metri în dreptul Smartfit Studio, adică sub 3,2 metri, lățimea unei benzi. Pe Bulevardul Bogdăneștilor, lățimea a 2 benzi de circulație pe un sens este de 5,7 metri în dreptul intersecției cu strada Cameliei, adică sub 2,85 metri lățime pentru fiecare bandă.

Bogdăneștilor și Cetății sunt clasificate de către Primăria Timișoara ca fiind bulevarde, iar conform normativului trebuiau să aibă minim 7 metri lățime, adică 3,5 metri pentru fiecare bandă de pe cele două sensuri de mers.

Comparativ, am măsurat lățimea carosabilului pe Bulevardul Torontalului, lângă stația Petrom, unde are 10,2 metri lățime la 2 benzi, adică 5,1 metri pentru fiecare bandă. Iar pe strada Grigore Alexandrescu, înainte de intersecția cu strada Moise Doboșan, ambele străzi secundare, nu bulevarde, lățimea la două benzi a carosabilului este de 7,5 metri, adică 3,75 metri pentru fiecare bandă.

Tot pentru comparație și pentru a ne raporta la scara de mărime, un autobuz Mercedes Conecto C de la STPT are o lățime de 2,55 metri, fără oglinzile retrovizoare, o mașină de gunoi de la Retim are o lățime de aproximativ 2,6 metri, iar o autospecială de pompieri are aproximativ 2,4 metri, fără oglinzi laterale sau alte dotări laterale. Trebuie menționat că măsurătorile au fost făcute din bordură în bordură și includ și bordurile, adică spațiul efectiv de rulare pe carosabil este mai mic decât cifrele prezentate mai sus.

Cum s-a ajuns aici?

În ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor al Ministerului Transporturilor, norme elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd clar la condițiile de proiectare a străzilor din localitățile urbane că străzile de categoria I – magistrală (bulevarde, căi) lățimea unei benzi trebuie să fie de 3,5 metri, iar la străzile de categoria a II-a – de legătură, lățimea unei benzi este tot de 3,5 metri.

În același act normativ, lățimile de 3 metri și 2,75 metri se aplică la drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare, drumuri județene şi drumuri comunale, precum și la drumuri naționale secundare, drumuri județene, drumuri comunale şi drumuri vicinale. Nicidecum nu se aplică străzilor din localitățile urbane.

Atât pe Bulevardul Cetății cât și pe Calea Bogdăneștilor, încă din proiectul inițial, lățimea benzilor de carosabil a fost de 2,75 metri. Pe această temă s-au votat nu mai puțin de 3 hotărâri de consiliu local. Documentul inițial, un studiu de fezabilitate de reabilitare a liniei de tramvai numărul 5 și a tramelor stradale pe Calea Bogdăneștilor a fost elaborat în anul 2018 și aprobat și semnat de către fostul primar Nicolae Robu în 15 martie 2019.

Din aceleași documente reiese că pistele de biciclete și trotuarele urmau să aibă fiecare lățimea de 1,5 metri. În aprilie 2023 constructorul a vrut să întrerupă lucrările pe motiv că primăria nu a plătit facturile. Proiectul inițial a suferit modificări, Dominic Fritz anunțând că sacrifică parte din calea de rulare a mașinilor în favoarea pietonilor și bicicliștilor.

Situația planurilor era similară și pe Bulevardul Cetății. Însă, în ambele cazuri s-au îngustat benzile chiar sub lățimea proiectată inițial și s-a renunțat la parcări laterale și la anumite spații verzi pentru a lărgi trotuarele, dar mai ales pistele de biciclete, care au acum o lățime de 2 metri. Toate aceste modificări au fost cerute de către actuala administrație, la pachet cu renunțarea la spații verzi, chestiune care a inflamat spiritele printre locatarii caselor de pe Cetății dar și alte fițe urbanistice care au avut ca și consecință îngustarea carosabilului mult sub normativele legale.

Toate aceste modificări cerute de cuplul edilitar Fritz – Lațcău au fost discutate intens imediat după validarea lui Dominic Fritz ca și primar, pe 28 octombrie 2020. Au existat mai multe discuții dar și ședințe tehnice, la care s-au luat deciziile de sacrificare a carosabilului de pe Cetății și Bogdăneștilor, de către proaspeții consilieri tehnici ai primarului Fritz și ai viceprimarului Lațcău. O așa-zisă comisie condusă de arhitectul Rudolf Graf, alături de Lucian Suciu, Adrian Colojoară, Lucian Buda, Liliana Pîrvu și Nastasia Pop, printre alții.

O dovadă a acestor decizii este minută privind verificarea proiectului de reabilitare a liniei de tramvai 4 și a tramelor stradale de pe Bd. Cetății, în cele mai mici detalii dar și despre aspecte din proiectul de pe Calea Bogdăneștilor. Este vorba despre minuta fără număr de înregistrare din 7 aprilie 2021, dar și de alte astfel de documente, care au fost ulterior bine ascunse în sertarele edililor.

Dincolo de toate acestea, o realitate e clară: benzile de circulație nu respectă normativele legale, iar circulația cu mașina, mai ales dacă sunt și vehicule mari, este sport extrem.

În final, merită reamintit că transformarea completă a Căii Bogdăneștilor a costat peste 24 de milioane de euro, bani proveniți în mare parte din fonduri europene obținute în 2019 de Primăria Timișoara. În cazul lucrărilor ample de pe Bulevardul Cetății, proiectul a fost început acum 15 ani, când în decembrie 2009, fostul primar Gheorghe Ciuhandu a aprobat Studiul de fezabilitate în Consiliul Local.

Pe 21 septembrie 2020, fostul primar Nicolae Robu dădea ordinul de începere a lucrărilor. După 3 ani de șantier, timp în care presa a relatat pe larg și cu regularitate despre întârzierile repetate ale lucrărilor, despre copăceii firavi plantați, dispariția locurilor de parcare, benzile prea înguste și, cireașa de pe tort, stâlpii montați prea aproape de șine – ceea ce a făcut ca tramvaiul în probe să lovească un stâlp, s-au cheltuit peste 110 milioane de lei, iar în 18 februarie 2024 a fost inaugurat cu fast și galerie electorală de către actualul primar, Dominic Fritz.