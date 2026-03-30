Australia reduce taxa pe combustibil pentru a scădea costurile

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat că guvernul său reduce taxa pe benzină și motorină pentru a ajuta la diminuarea costurilor suportate de gospodării, pe fondul crizei de aprovizionare cauzate de războiul în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

„Reducerea la jumătate a accizei pe combustibil va diminua prețul carburantului cu 26,3 cenți pe litru”, a spus Albanese.

„Facem combustibilul mai ieftin astăzi pentru că înțelegem că australienii se află sub o presiune serioasă.”

Reducerile vor intra în vigoare miercurea viitoare și vor rămâne aplicabile pentru cel puțin patru luni.

Trezorierul național Jim Chalmers a declarat că reducerea taxei va însemna o economie de aproximativ 19 dolari australieni pentru un rezervor de 65 de litri.

„Așadar, este o măsură substanțială de sprijin pentru costul vieții. Este oportună, este temporară și este responsabilă”, a spus Chalmers, potrivit Mediafax.