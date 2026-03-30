DGRFP Timișoara – Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 27.04.2026 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. KEDRA PRINT SRL

Conform anunţului de vânzare nr. 4948/23.03.2026 -licitatia a II a

Bunurile mobile sechestrate Preţ pornire licitaţie + T.V.A Compresor gardner D.Mod.ES.15 CP

20-183, NUMAR INVENTAR: 7 11.999 Compresor cu surub RLC – 122.,

NUMAR INVENTAR: 10 7.997 Presă manuală pneumatică spress

PM2 Matr. 912-2008-219, NUMAR

INVENTAR: 13 2.855 Carusel manual mod S5M 4 culori

50*70 – 228, NUMAR INVENTAR: 14 8.382 Ma.ina de lipit T350 cu container –

255, NUMAR INVENTAR: 15 1.370 Masina de cusut NECCHI cu brat. –

256, NUMAR INVENTAR: 16 1.524 Masina de imprimare 1 culoare

TK1C90 – 288, NUMAR INVENTAR: 18 6.935 Compresor gardner D.Mod.ES.15 CP

20-183, NUMAR INVENTAR: 20 12.999 Compresor cu surub RLC – 122,NUMAR INVENTAR: 21 7.997 Aparat de sudură cu înaltă frecventă,

NUMAR INVENTAR: 32 84.320 SERPENTINA ÎNCĂLZIRE (placa

aluminiu modificata) – 57, NUMAR

INVENTAR: 8 4.572 APARAT DE TAIAT SIMON – 60, NUMAR INVENTAR: 9 3.425 SISTEM DE DOZARE LICHIDE – 146,

NUMAR INVENTAR: 11 6.858 SERPENTINA ÎNCĂLZIRE

400*450MM – 195, NUMAR

INVENTAR: 12 4.572 MASINA DE SCAMOSAT CU

ASPIRATOR -265,NUMAR INVENTAR:

17 2.286 LASER PENTRU GRAVAT MOD

6040 50W -292. NUMAR INVENTAR:

19 16.002 MA.INA DECUPAT BURETE,

NUMAR INVENTAR: 33 2.109 Portmatrita, NUMAR INVENTAR: 37 2.694 Portmatrita, NUMAR INVENTAR: 38 2.694 CAP AMESTEC MASINA INJECTIE,

NUMAR INVENTAR: 39 23.299 MASINA PENTRU IMPRIMAT

COMPACTA 3 IN 1, NUMAR

INVENTAR: 40 40.755 ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE

SCHWANK, NUMAR INVENTAR: 2 7.058 INSTALA.IE DE ASPIRATIE SI

FILTRARE AER, NUMAR INVENTAR:

3 15.063 MOTOSTIVUITOR, NUMAR

INVENTAR: 4 3.918 SISTEM PONTAJ, NUMAR

INVENTAR: 22 3.456 SUFLANTA AER CALD, NUMAR

INVENTAR: 23 1.901 LAPTOP LENOVO V15. NUMAR

INVENTAR: 25 554 ECHIPAMENT RETEA, NUMAR

INVENTAR: 27 1.401 SISTEM SUPRAVEGHERE

VIDEO,NUMAR INVENTAR: 28 4.395 ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE

SCHWANK, NUMAR INVENTAR: 31 5.657 ST1VUITOR ELECTRIC tip Clark,

NUMAR INVENTAR: 41 24.569 BANDA DE TRAS COMPLETA CU

CĂRUCIOARE, 34 ML, NUMAR

INVENTAR: 1 2.063 BANDA DE TRAS COMPLETA CU

CĂRUCIOARE, 34 ML, NUMAR

INVENTAR: 30 986 MOBILIER,NUMAR INVENTAR: 5 2.194 MOBILIER, NUMAR INVENTAR: 6 2.194 Autoturism marca Peugeot model Partner, An fabricatie: 2000, Serie sasiu: VF35BWJYF60332115, Nr. inmatriculare: TM69BNG, NUMAR

INVENTAR: 29 3.926

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .