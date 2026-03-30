DGRFP Timișoara – Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 27.04.2026 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. KEDRA PRINT SRL
Conform anunţului de vânzare nr. 4948/23.03.2026 -licitatia a II a
Bunurile mobile sechestrate
Preţ pornire
licitaţie + T.V.A
Compresor gardner D.Mod.ES.15 CP
11.999
Compresor cu surub RLC – 122.,
7.997
Presă manuală pneumatică spress
2.855
Carusel manual mod S5M 4 culori
8.382
Ma.ina de lipit T350 cu container –
1.370
Masina de cusut NECCHI cu brat. –
1.524
Masina de imprimare 1 culoare
6.935
Compresor gardner D.Mod.ES.15 CP
12.999
Compresor cu surub RLC – 122,NUMAR INVENTAR: 21
7.997
Aparat de sudură cu înaltă frecventă,
84.320
SERPENTINA ÎNCĂLZIRE (placa
4.572
APARAT DE TAIAT SIMON – 60, NUMAR INVENTAR: 9
3.425
SISTEM DE DOZARE LICHIDE – 146,
6.858
SERPENTINA ÎNCĂLZIRE
4.572
MASINA DE SCAMOSAT CU
2.286
LASER PENTRU GRAVAT MOD
16.002
MA.INA DECUPAT BURETE,
2.109
Portmatrita, NUMAR INVENTAR: 37
2.694
Portmatrita, NUMAR INVENTAR: 38
2.694
CAP AMESTEC MASINA INJECTIE,
23.299
MASINA PENTRU IMPRIMAT
40.755
ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE
7.058
INSTALA.IE DE ASPIRATIE SI
15.063
MOTOSTIVUITOR, NUMAR
3.918
SISTEM PONTAJ, NUMAR
3.456
SUFLANTA AER CALD, NUMAR
1.901
LAPTOP LENOVO V15. NUMAR
554
ECHIPAMENT RETEA, NUMAR
1.401
SISTEM SUPRAVEGHERE
4.395
ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE
5.657
ST1VUITOR ELECTRIC tip Clark,
24.569
BANDA DE TRAS COMPLETA CU
2.063
BANDA DE TRAS COMPLETA CU
986
MOBILIER,NUMAR INVENTAR: 5
2.194
MOBILIER, NUMAR INVENTAR: 6
2.194
Autoturism marca Peugeot model Partner, An fabricatie: 2000, Serie sasiu: VF35BWJYF60332115, Nr. inmatriculare: TM69BNG, NUMAR
3.926
Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .