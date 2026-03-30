DGRFP Timișoara – Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 27.04.2026 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia următorului bun mobil proprietate a S.C. KEDRA PRINT SRL

Conform anunţului de vânzare nr. 4948/23.03.2026 -licitatia a II a

Bunurile mobile sechestrate

Preţ pornire

licitaţie + T.V.A

Compresor gardner D.Mod.ES.15 CP
20-183, NUMAR INVENTAR: 7

11.999

Compresor cu surub RLC – 122.,
NUMAR INVENTAR: 10

7.997

Presă manuală pneumatică spress
PM2 Matr. 912-2008-219, NUMAR
INVENTAR: 13

2.855

Carusel manual mod S5M 4 culori
50*70 – 228, NUMAR INVENTAR: 14

8.382

Ma.ina de lipit T350 cu container –
255, NUMAR INVENTAR: 15

1.370

Masina de cusut NECCHI cu brat. –
256, NUMAR INVENTAR: 16

1.524

Masina de imprimare 1 culoare
TK1C90 – 288, NUMAR INVENTAR: 18

6.935

Compresor gardner D.Mod.ES.15 CP
20-183, NUMAR INVENTAR: 20

12.999

Compresor cu surub RLC – 122,NUMAR INVENTAR: 21

7.997

Aparat de sudură cu înaltă frecventă,
NUMAR INVENTAR: 32

84.320

SERPENTINA ÎNCĂLZIRE (placa
aluminiu modificata) – 57, NUMAR
INVENTAR: 8

4.572

APARAT DE TAIAT SIMON – 60, NUMAR INVENTAR: 9

3.425

SISTEM DE DOZARE LICHIDE – 146,
NUMAR INVENTAR: 11

6.858

SERPENTINA ÎNCĂLZIRE
400*450MM – 195, NUMAR
INVENTAR: 12

4.572

MASINA DE SCAMOSAT CU
ASPIRATOR -265,NUMAR INVENTAR:
17

2.286

LASER PENTRU GRAVAT MOD
6040 50W -292. NUMAR INVENTAR:
19

16.002

MA.INA DECUPAT BURETE,
NUMAR INVENTAR: 33

2.109

Portmatrita, NUMAR INVENTAR: 37

2.694

Portmatrita, NUMAR INVENTAR: 38

2.694

CAP AMESTEC MASINA INJECTIE,
NUMAR INVENTAR: 39

23.299

MASINA PENTRU IMPRIMAT
COMPACTA 3 IN 1, NUMAR
INVENTAR: 40

40.755

ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE
SCHWANK, NUMAR INVENTAR: 2

7.058

INSTALA.IE DE ASPIRATIE SI
FILTRARE AER, NUMAR INVENTAR:
3

15.063

MOTOSTIVUITOR, NUMAR
INVENTAR: 4

3.918

SISTEM PONTAJ, NUMAR
INVENTAR: 22

3.456

SUFLANTA AER CALD, NUMAR
INVENTAR: 23

1.901

LAPTOP LENOVO V15. NUMAR
INVENTAR: 25

554

ECHIPAMENT RETEA, NUMAR
INVENTAR: 27

1.401

SISTEM SUPRAVEGHERE
VIDEO,NUMAR INVENTAR: 28

4.395

ECHIPAMENT ÎNCĂLZIRE
SCHWANK, NUMAR INVENTAR: 31

5.657

ST1VUITOR ELECTRIC tip Clark,
NUMAR INVENTAR: 41

24.569

BANDA DE TRAS COMPLETA CU
CĂRUCIOARE, 34 ML, NUMAR
INVENTAR: 1

2.063

BANDA DE TRAS COMPLETA CU
CĂRUCIOARE, 34 ML, NUMAR
INVENTAR: 30

986

MOBILIER,NUMAR INVENTAR: 5

2.194

MOBILIER, NUMAR INVENTAR: 6

2.194

Autoturism marca Peugeot model Partner, An fabricatie: 2000, Serie sasiu: VF35BWJYF60332115, Nr. inmatriculare: TM69BNG, NUMAR
INVENTAR: 29

3.926

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .

