ASU Politehnica Timişoara, reunire fără antrenor

Bogdan Andone, noul antrenor principal al grupării ASU Politehnica Timişoara, a fost marele absent al reunirii de luni.

Primul antrenament s-a desfăşurat la Baza 2 a Universităţii Politehnica şi a fost condus după un program conceput de liderul staff-ului tehnic.

Ioan Mera a absentat motivat, Laurenţiu Telescu a fost prezent la reunire însă nu s-a antrenat întrucât a suferit recent o operaţie la nas pentru corectarea unei deviaţii de sept, iar de Arthut Teut nu se ştia nimic la ora primului antrenament.

ASU Politehnica încearcă să-l păstreze în lot pe Radu Motreanu, care îşi doreşte să revină la echipa suporterilor, iar cel mai surprinzător jucător aflat în probe este Alin Crişanov.

„Din păcate, el (n.r. – Bogdan Andone) trebuia să ajungă astăzi, însă câteva probleme importante l-au reţinut la Bucureşti. Şi-a cerut scuze, mi-a promis că mâine la prânz va fi la Timişoara, iar apoi va fi prezent la antrenament. A trimis programul de pregătire pentru astăzi şi pentru mâine dimineaţă, aşa că vom urma ceea ce vrea el din punctul de vedere al pregătirii fizice. Jucătorii pe care am reuşit să-i convingem să vină la noi sunt prezenţi la reunire, lista rămâne deschisă, o spun şi acum, încercăm să aducem jucători care să intre în primul 11, pentru că vrem să obţinem o clasare mai sus în sezonul următor. Cei de pe listă sunt în probe. Sunt mulţi tineri născuţi în anul 1997, există şi o excepţie, Alin Crişanov, care şi-a manifestat intenţia de a da o probă. I-am acceptat dorinţa din respectul pe care îl avem faţă de el, rămâne de văzut, poate că va fi o surpriză plăcută. Suntem în discuţii şi cu alţi jucători. Vom sta la Timişoara până în 9 sau 10 iulie, apoi vom pleca într-un cantonament, acesta ar putea fi în Austria, Slovenia sau Serbia, rămâne de văzut unde ne putem permite să mergem. Avem stabilite două jocuri de pregătire. Sâmbătă, probabil de la ora 11, vom juca aici cu Viitorul Caransebeş, în 8 iulie vom întâlni echipa din Şag tot aici, urmând să mai perfectăm un joc în 5 iulie, probabil tot la noi. Dorinţa antrenorului Bogdan Andone a fost să jucăm trei meciuri cu echipe de calibru inferior. Astăzi a apărut o oportunitate în ceea ce-l priveşte pe Motreanu, este un caz deschis. M-am bucurat când am aflat, sunt şanse mari să rămână la noi, am făcut o ofertă pe care noi credem că oficialii de la ACS nu o vor refuza. Am discutat şi despre Fridrich cu domnii Birlică şi Drăgoi, mi-au promis un răspuns şi părea a fi unul pozitiv. Astăzi am aflat că Fridrich şi-a depus actele pentru a deveni jucător liber de contract şi presupun că acesta a fost motivul pentru care nu am primit nici un răspuns cu privire la el. Aşteptăm să vedem ce se întâmplă, am fost contactat de părinţii jucătorului, au vrut să vadă dacă mai suntem interesaţi de el. L-am vrut în iarnă, îl vrem şi acum, l-am anunţat şi pe domnul Andone. În ceea ce-l priveşte nu avem altceva de făcut decât să aşteptăm. Discuţia a fost foarte clară. A existat o propunere din partea celor de la ACS, o sumă pentru un transfer definitiv şi alta pentru un împrumut, dar i-am spus domnului Birlică de la început că nu o putem onora, au fost sume foarte mari pentru noi. Am înţeles poziţia lui Motreanu şi o respect. El poate să se pregătească alături de noi până în 30 iunie, săptămâna trecută a fost la reunirea celor de la ACS, dar nu vrem să fie discuţii. Aşteptăm să ne înţelegem, sperăm să devină jucătorul nostru, altfel va merge înapoi la ACS. Nu ascund dorinţa noastră de a-i putea lămuri (n.r. – se referă la alţi jucători de la ACS Poli) să vină alături de noi, aşteptăm să vedem ce se întâmplă aici. Trebuie să recunoaştem, sunt jucători care ne-ar ajuta foarte mult şi sunt convins că şi-ar dori să vină alături de noi. Respectăm competiţia, ne vom înscrie în ea şi sigur o vom termina. Nu pot intra în discuţii ce ţin de detaliile financiare, pentru că nu ar fi corect să o fac. Vrem să ne prezentăm mult mai bine şi să nu avem emoţii la retrogradare. Competiţia în sezonul următor va fi mult mai grea”, a declarat managerul sportiv Marius Cociu.