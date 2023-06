ANI a mai declarat doi “incompatibili” la Timișoara.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat miercuri, 7 iunie 2023, că încă doi politicieni locali din Timiș au fost găsiți în stare de incompatibilitate. Este vorba de un consilier județean în funcție și de un fost consilier județean, care și-a încheiat mandatul în anul 2020.

Este vorba despre Lucian Blaga, în prezent consilier județean din partea PNL, care a fost declarat de ANI ca incompatibil. „S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 8 iunie 2017 – 25 martie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier județean și funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003”, se arată în motivarea deciziei ANI. În perioada la care se face referire, Blaga a fost membru în consiliul de administrație al companiei de termoficare Colterm.

Surse din PNL Timiș au declarat că Lucian Blaga nu a primit încă decizia ANI, dar că o va contesta, după ce va primi motivația.

Al doilea vizat este Narcis Sabin Bobic, fost consilier județean, care „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 noiembrie 2018 – 24 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier județean și funcția de membru/administrator în cadrul consiliului de administrație al unei societăți aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003”, conform celor transmise de Agenția Națională de Integritate.

“Nu am primit nicio informare din partea ANI. Dacă voi primi mă voi consulta cu avocatul meu să văd ce pași sunt de urmat. Menționez că nu mi-am dat demisia din funcția de consilier județean, ci mi-am încetat de mandatul de drept în luna august anul 2020. Eu am făcut parte din consiliul de administrație de la Piețe SA, dar până în septembrie 2020, deci nu înțeleg cum puteam fi în incompatibilitate în octombrie 2020. Mai mult, în respectiva perioadă l-am întrebat pe secretarul CJ Timiș dacă ocuparea celor două funcții mă pune în stare de incompatibilitate iar acesta mi-a spus că nu. Din 2020 nu am mai ocupat nicio funcție sau demnitate publică”, a declarat pentru Renașterea bănățeană, Narcis Sabin Bobic.