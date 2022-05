Alfred Simonis, atac dur la Alin Nica: „Din echipa sa fac parte doi vicepreședinți și alți consilieri care sunt pe post de lachei…”

Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, l-a atacat virulent pe Alin Nica, liderul PNL Timiș și șef al consiliului județean, pe care l-a acuzat că este depășit de importanța funcției pe care o ocupă. Simonis s-a dezlănțuit, afirmând că Nica este înconjurat de ”lachei”, care nu știu să se orienteze spre proiecte importante.

”Avem un președinte care este depășit de importanța funcției pe care o ocupă. Din echipa sa fac parte doi vicepreședinți și alți consilieri care sunt pe post de lachei mai degrabă decât pentru a elabora proiecte și a-l sprijini pe președinte. N-a avut nici un proiect major, deși e președinte de un an și șapte luni. Nu am văzut idei care să fie transpuse. Singurele proiecte care sunt concretizate sunt cele preluate de la fosta administrație”, a spus președintele PSD Timiș. Acesta a oferit și câteva exemple: ”Ni se transmite că s-au trasat marcaje într-o parcare din centrul orașului și s-au schimbat niște becuri Am văzut și cușca de biciclete prezentată ca o mare realizare. Eu aș fi așteptat însă ca lacheii din jurul lui Alin Nica, în loc să spună că au trasat marcaje, să ne spună că realizează un studiu pentru o parcare de șapte-opt nivele în centrul Timișoarei”.