Alertă meteo de vreme severă imediată. Cod galben în Timiș și în alte 23 de judeţe

Meteorologii au emis luni dimineaţă avertizări cod galben de ceaţă pentru 24 de judeţe.Conform ANM, se află sub cod de ceaţă până la ora 12:00 judeţele Caraş Severin, Bihor, Timiş, Hunedoara, Arad, unde este ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, fiind şi condiţii de polei.

Tot până la ora 12:00 este ceaţă în judeţele Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu. Se află sub cod galben până la ora 11:00 judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu şi Teleorman, unde este semnalată local ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 m.

În judeţele Olt şi Dolj local este ceaţă ce determină reducerea vizibilăţii sub 200 m şi izolat sub 50 m, până la ora 11:00.

Se află sub un cod asociat cu depuneri de chiciură, care expiră la ora 10:00, judeţele Bacău, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Cluj, Sălaj şi Bistriţa – Năsăud, potrivit ANM.