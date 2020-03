Agenţiile loto îşi suspendă activitatea

Loteria Romana informează că, incepand de miercuri, este suspendata temporar activitatea de comercializare a produselor loteristice, loz, loto, videoloterie si pariuri mutuale, pana la o data ce va fi comunicata ulterior.

Agentiile loto sunt inchise. Tragerea de joi, 19 martie, va avea loc in conformitate cu regulamentul de joc, precizează instituția, potrivit Mediafax.ro.

Plata castigurilor se va face exclusiv la agentiile proprii casierie resedinta de judet, lista acestora fiind disponibila pe site-ul companiei www.loto.ro. De asemenea, la nivelul aparatului central se vor efectua plati de luni pana joi in intervalul 8:30-14:00 si vineri in intervalul 8:30-13:00, in conformitate cu plafoanele stabilite si comunicate pe site-ul www.loto.ro, la rubrica INFO LOTO – PLATA CASTIGURILOR.