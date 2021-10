Administratorul unui cămin al unei mari companii din Timișoara a hărțuit sexual o tânără muncitoare până a adus-o în pragul depresiei

Încercarea unei tinere în vârstă de 33 de ani de a-și câștiga existența în mod onest, muncind la filiala din Timișoara a celebrei companii Smithfield, a eșuat după doar trei săptămâni de la angajare. Motivele le veți afla citind scrisoarea pe care am primit-o recent pe adresa de mail a ziarului nostru din partea tinerei respective, Ana Maria C., din județul Vâlcea.

Subiectul ne era dezvăluit din start – “Cum ești hărțuită de administratorul analfabet al căminului <Casa Albă> de pe strada Polonă nr. 4, din Timisoara, cămin preluat de Smithfield România pentru a-și caza muncitorii din provincie, fără ca nimeni să ia nici o măsură” – iar continuarea era una șocantă. Iată cum sună: “Sunt absolventă de studii superioare, fiind de meserie profesor de limba română și de limba franceză.

Rămânând fără post din cauza faptului că numărul de elevi din satul unde predam a scăzut drastic, m-am hotărât să mă reorientez profesional, ca de altfel orice om dornic să muncească. Astfel că, într-o zi de la mijlocul lui septembrie, tot căutând pe platforma de anunțuri OLX, am găsit un anunț postat de firma Smithfield România din Timișoara, care angaja muncitori pentru abatorul lor, fostul Comtim.

Am sunat, ne-am informat, aici fiind vorba de mine și de mama mea în vârstă de 59 de ani, care este și ea o persoană dornică de muncă. Ni s-au detaliat condițiile de muncă, salariul, faptul că ni se vor face analize medicale, etc. Însă cel mai important lucru, așa cum scria si în anunț, ni s-a comunicat faptul că, pe durata efectuării analizelor medicale și apoi pe durata cât vom lucra la Smithfield, vom fi cazate într-o cameră decentă, de două persoane, doar noi două, la căminul <Casa Albă> de pe strada Polonă nr. 4 din Timișoara.

În data de 14 septembrie anul curent am ajuns în Timișoara în jurul orei 15,30, în autogara de pe fosta Cale a Buziașului, de unde am fost preluate de doi angajați de la Resurse umane Smithfield, care ne-au luat cu tot cu bagaje și ne-au dus la căminul menționat anterior. De aici încolo începe calvarul pe care vreau să vi-l semnalez și prin care sper, cu ajutorul dumneavoastră, mă refer la mediatizare, să nu mai treacă și alte doamne sau domnișoare care vor lucra pentru Smithfield și vor fi cazate în căminul <Casa Albă>.

Administratorul de acolo, un tip în vârstă de 33 de ani, care locuiește de asemenea în cămin alături de soție și de cei doi copii și care s-a prezentat sub numele de Adi, consideră locația respectivă ca fiind proprietate personală, hotărând după bunul plac cine trebuie să treacă prin patul său iar în cazul în care este refuzat, recurge la hărțuire, intimidare, interzicerea accesului la duș prin încuierea ușii, deși acesta este comun, etc.

Încă din prima seară, acest individ mi-a cerut numărul de telefon, eu crezând că este vorba despre comunicare strict pe latura de cazare, însă acesta a început să-mi trimită sms-uri în care eram întrebată ce tipuri de sex practic, dacă sunt singură, când a fost ultima dată când am făcut sex. Vă anexez mai jos doar o parte din sms-urile și whatsapp-urile trimise de această persoană, care dorea să primească favoruri sexuale din partea mea în fiecare noapte într-o cameră alăturată, tot din cămin, promițându-mi că a mea cameră, în care locuiam cu mama, va avea de toate, ba mai mult îmi va fi foarte bine la muncă, deoarece el e în relații bune cu toată conducerea Smithfield. Pe holul căminului eram prinsă forțat de mână, pipaită, de acest individ care insista tot mai mult.

După ce timp de peste o săptămână a fost refuzat sistematic, acesta a început să aplice o altă tactică, deoarece nu ne-a mai lăsat în cameră doar pe noi două, pe mine și pe mama, a adus bărbați peste noi în cameră, care chipurile erau cazați o noapte-două în cămin, în baza faptului că vor fi angajați, apoi plecau deoarece aveau antecedente penale. Ușa de la duș a devenit brusc închisă, cea de la toaletă la fel, așadar banalul duș sau nevoile fiziologice au devenit un lux pentru mine și pentru mama mea.

I-am cerut explicații, însă mi-a răspuns: <Nu-ți convine, valea! Asta e casa mea!>. Am fost traumatizată emoțional extrem de mult, am ajuns să fac atacuri de panică. Plângeam în fiecare zi în cămin, fiind consolată de mama și de ceilalți locatari, care mă îndemnau să merg la Resurse umane, să explic situația. Am făcut acest lucru, însă nu s-a rezolvat nimic, le-am arătat mesajele, le-am trimis screenshoturi, comportamentul lui era același.

Nu am mai suportat tratamentul inuman la care eram supusă și, alături de mama, ne-am dat demisia, deoarece să plecăm în chirie nu ne permiteam. Nu văd cum o altă femeie ar rezista, mai ales în situația dificilă pe care o traversăm din cauza pandemiei, la un astfel de tratament fără acces la toaletă, la duș, cu încă două persoane cazate, bărbați, într-o cameră de două persoane, deși eu o aveam pe mama, așadar eram de ajuns în cameră.

Și în momentul de față acest individ deține aceeași funcție, deși nu are studiile necesare, se poate vedea și din felul în care scrie, ba mai mult susține că a instaurat în această locație o adevărată Omerta, astfel că nimeni nu va declara nimic împotriva lui. Cum spuneam, dețin sute de mesaje transmise de acesta însă aici nu au încăput toate. Așadar pot spune că vă implor să mă sprijiniți în demersul de a mediatiza această situație prin care am trecut, deoarece sunt convinsă că acest ins va proceda la fel și cu alte femei”.

Nici o tresărire la Resurse umane

După ce am citit scrisoarea și mesajele, într-adevăr, edificatoare ale acelui “Adi”, din capturile foto pe care Ana C. le-a anexat, așa cum spusese, la mail-ul trimis către redacție, am contactat-o și am întrebat-o dacă a făcut o sesizare în scris către conducerea companiei Smithfield. Iată ce ne-a răspuns tânăra:

“Referitor la sesizarea făcută către cei de la Resurse umane Smithfield România, aceasta a fost efectuată verbal. În timp ce eu plângeam, domnii de acolo au spus că îl vor suna pe respectivul individ și îi vor cere să-și revizuiască acest comportament deviant, iar referitor la cheia de la duș, femeia de serviciu, mai precis aghiotantul acestui individ, dacă dorește să mai rămână acolo, să facă bine să mi-o dea, deoarece trebuie să am acces la duș.

Acestea au fost cuvintele unuia dintre domnii de acolo, de la resurse umane, căruia îi știu doar prenumele, Alex. Nu mi s-a solicitat să fac vreun demers în scris, doar să mă întorc împreună cu mama la cazare. Au văzut mesajele pe telefonul meu și au confirmat că e numărul acestui individ. Doar că atunci când am ajuns la cămin hărțuirea a continuat sistematic și mult mai pronunțat. I-am sunat, nu au mai răspuns, le-am trimis aceleași mesaje pe WhatsApp, la fel, tăcere totală”.

Explicații incoerente

Evident, pasul următor a fost să-l contactăm pe virilul domn Adi, cu care am avut următorul dialog:

“– Avem o informație cum că ați fi hărțuit sexual o muncitoare cazată în căminul companiei Smithfield, unde sunteți administrator.

– Nu, în nici un caz, nimic de genul acesta… Cum să hărțuiesc, unde am ajuns? Astea vin, probabil, din partea nebunei ăleia, una Ana, că ea umbla cu chestii de genul ăsta, că umblăm cu prostituții, că umblăm cu manevre, jigniri, că copiii mei sunt plozi…

– Că sunt plozi?

– Da, numai jigniri…

– Păi plod înseamnă copil.

– Da…

– Păi și dacă v-a zis că aveți plozi, înseamnă că v-a jignit?

– Păi na, chestii de genul ăsta… În fine, eu nu le iau în seamă, pentru mine sunt egale cu zero. Dacă te cobori la mintea fiecăruia, nu ajungi niciunde…

– Doamna Ana mi-a transmis niște mesaje pe care i le-ați trimis dumneavoastră, în care o întrebați ce sex practică și altele asemănătoare. Recunoașteți că i le-ați trimis?

– Da, acestea sunt mesaje între doi oameni normali…

– Păi spuneați adineaori că e nebună, iar acum ziceți că e normală…

– Nu, discuția probabil… Ea a pretins că putem fi împreună și chestii de genul ăsta.

– Când a pretins?

– În momentul când a ajuns acolo.

– OK. Dați-mi, vă rog, și mie mesajele prin care doamna Ana își exprimă dorința de a fi împreună cu dumneavoastră.

– Păi foarte multe lucruri s-au întâmplat că na, ne-am ținut de mână prin mall, pe holurile căminului…

– Eu vă solicitam mesajele…

– Eu am partea cu jigniri și cu chestii de genul acesta, dar nu vreau să mă bag, nu mă interesează, eu nu vreau să mă cobor la mintea ei… Eu sunt însurat și nu am ce mesaje să trimit, vă dați seama…

– Păi și dacă sunteți însurat, de ce o întrebați pe doamna Ana ce sex practică?

– Domnul meu, eu nu mă bag, nu mă interesează chestiile astea… Eu am atâtea probleme pe cap, încât numai de chestia asta nu mai am chef acum. Adică e ceva care, să mă ierte Dumnezeu, am datorii mai multe decât sunteți voi toți la un loc…”.

Verba volant, scripta manent

Susținerile incoerente ale tânărului administrator erau departe de a ne convinge, însă i le-am expus Anei C., rugând-o să ne explice de ce i-a răspuns, totuși, chiar și monosilabic hărțuitorului său, precum și dacă este adevărat că s-a plimbat cu acesta prin mall. Prompt, fosta angajată a companiei Smithfield ne-a dat și aceste lămuriri:

“Am răspuns mesajelor pentru că am intuit că se va ajunge la această situație, nu mi-am dorit să intru în conflict cu această persoană care se pretindea a fi stăpânul acelui loc. Dacă nu ar fi existat acest schimb de mesaje ce dovadă aș fi avut? Doar prin vorbe nu ar fi fost verosimil. Nu am fost niciodată în niciun mall din Timișoara cu această persoană, nu m-am plimbat cu el de mână, nu mi-am dorit nici o relație cu această persoană, nimic din răspunsurile mele nu denotă acest lucru, eu am vrut să îi explic că nu sunt pregătită pentru o relație, eu veneam după o situație dificilă, îmi doream liniște și un loc de muncă. Am crezut că va înțelege, mi-am dorit să fiu diplomată, nu să intru în conflict cu el. Cât am locuit în Timișoara, singura cu care am mers la cumpărături a fost mama mea”.

“Ana iubi meu”, la cinci minute de la sosire

Ulterior, într-o conversație telefonică, Ana C. ne-a explicat că hărțuirea și șicanele la care a fost supusă timp de trei săptămâni au determinat-o să demisioneze și să se întoarcă acasă, în Vâlcea:

“Nu am inițiat nici o relație cu acest domn și nu mi-am dorit niciodată nici o relație. El are și un mesaj în care spune <M-am săturat să tot fug după tine, să te opresc pe hol și tu să fugi>. Dacă mi-aș fi dorit o relație, nu aș fi fugit de această persoană, dacă aș fi acceptat compromisul de a fi amanta lui – căci dânsul are o soție și doi copii minori – aș fi avut camera la nu știu ce nivel. Dar dacă eu nu mi-am dorit lucrul acesta, eu a trebuit să stau acolo și să plâng în fiecare zi, până când eu și mama ne-am decis să plecăm, pentru că asta era soluția.

Să aducă domnul Adi mesaje de la mine în care să-i spun <Da, te iubesc, m-am îndrăgostit de tine> sau <Vreau o relație cu tine>. Asemenea mesaje nu are din partea mea! Eu nici nu i-aș fi dat numărul de telefon, căci inițial mama mea a zis să i-l dea pe al ei, dar el a zis <Nu, să mi-l dea fata>. Și când și-a trecut numărul meu în telefon, am văzut că și-a trecut <Ana iubi meu>, ceea ce mi s-a părut deplasat și am intuit că se va ajunge aici. Dacă vezi un om pentru prima dată, îți dă numărul de telefon și tu deja îl treci cu <iubi>, e ceva ciudat acolo…”.

“Soluție” în bătaie de joc: cazare la zece kilometri distanță

Dincolo, însă, de acțiunile acelui Don Juan de mahala, frapantă rămâne atitudinea pasivă a reprezentanților companiei Smithfield cărora li s-a plâns Ana C. Iată ce ne-a mai spus tânăra:

“Am întrebat la Resurse umane dacă e nevoie să merg și la conducere. Ni s-a spus că nu e necesar și că să mergem la cazare eu și mama, că îl vor suna ei pe Adi. Erau un domn Cosmin și un domn Alex la Resurse umane. Mi-au spus că e posibil să ne ducă într-un alt cămin, undeva în Mehala. Dar de-acolo eu ar fi trebuit să îmi plătesc taxi-ul ca să vin la muncă, să mă trezesc la 3 dimineața, că începeam tura la 6.

Eu le-am spus că nu mi se pare normal să fiu eu dusă în Mehala, în loc să înceteze dânsul cu comportamentul acesta. Dânsul a adus acolo, într-o cameră de două persoane, paturi suprapuse și a cazat doi bărbați, ambii cu cazier. Au plecat, că Smithfield nu i-a angajat, că au cazier, apoi au venit o doamnă și un domn, Lucica și Cristi, apoi au plecat și aceia. Pe toți care veneau noi domnul Adi îi caza în camera noastră, cu mine și cu mama mea… Și apoi râdea și îmi spunea: <Mâine aduc golanii ăia, poimâine vi-i bag pe ceilalți…>”.

Toleranță zero sau empatie zero?

Finalmente, înainte de publicarea articolului, am contactat și conducerea companiei Smithfield, solicitându-i să ne comunice de ce reprezentanții firmei au permis ca abuzurile administratorului să continue și după ce ei fuseseră deja informați cu privire la cazul C., precum și măsurile pe care intenționează să le ia acum compania. Iată răspunsul primit:

“Tratăm cu foarte mare seriozitate informațiile pe care ni le-ați comunicat și dorim să vă mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o de a vă răspunde. Compania noastră are toleranță zero față de orice practici care pot afecta bunăstarea fizică și emoțională a tuturor angajaților. În ceea ce privește solicitarea dvs., situația semnalată este deja în curs de cercetare. După finalizarea cercetării, vom lua toate măsurile corespunzătoare. Reiterăm angajamentul nostru de a menține un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații noștri”.

Sigur, pe hârtie dă bine expresia “toleranță zero”, dar realitatea e că, hărțuită în ultimul hal și prăbușită psihic, Ana C. a căutat în zadar ajutor la departamentul de Resurse umane al companiei. Nu doar că nimeni de-acolo n-a mișcat un deget pentru a rezolva situația, dar acei domni cu care a vorbit tânăra i-au oferit o soluție în bătaie de joc: cazare într-un alt cămin, în cealaltă parte a orașului! Asta de parcă salariul plătit de Smithfield unui muncitor obișnuit i-ar permite acestuia să se deplaseze zilnic cu taxi-ul din Freidorf până în Mehala… Toleranță zero pe hârtie, empatie zero în viața reală.