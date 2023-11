Administrația Fritz îi ignoră total pe campionii canotori ai Timișoarei. “Domnul primar Fritz ne-a spus să ne găsim noi un teren. Ne-a mai zis să încercăm pe celălalt mal…” (video)

Administrația Fritz îi ignoră total pe campionii canotori ai Timișoarei. “Domnul primar Fritz ne-a spus să ne găsim noi un teren. Ne-a mai zis să încercăm pe celălalt mal…”

Febra demolărilor, din războiul actualului primar cu “interlopii” și ”mafia imobiliară”, face victime colaterale: clubul de canotaj al Clubului Sportiv Municipal, finanțat, culmea, chiar de către Primăria Timișoara. Clubul de canotaj funcționa în acest spațiu fără forme legale, lucru greu de înțeles, atâta timp cât baza și clubul sunt chiar ale primăriei.

După ce excavatoarele și pick-hammerele au pus la pământ fosta terasă Boss și o clădire anexă, dar și baldachinele terasei Gatsby și clădirile ridicate de firmele Repulse Bay SRL și Exim Sunny Land SRL, în mijlocul procesului de demolare a căzut, fără vreo vină, baza de canotaj a clubului sportiv municipal, care a funcționat aici de câteva decenii bune, fără nicio problemă.

Demolarea bazei de canotaj de pe malul Begăi a stârnit un val de indignare în rândul timișorenilor dar și în mediul online. Măsura s-a dovedit extrem de nefavorabilă și nepopulară pentru primarul Fritz, care a dispus dărâmarea clădirii și desființarea bazei, și implicit asocierea sportivilor de performanță cu imaginea de interlopi sau membri ai vreunei mafii imobiliare. Este în joc și o chestiune de tradiție, timișorenii acuzând că se distruge cel mai vechi sport din Timișoara – canotajul pe Bega fiind practicat încă din 1868.

Clubul CSM Timișoara s-a mutat în spațiul de pe malul Begăi în 2006, după ce s-a unit cu secția de canotaj de la CS Banatul.

„Noi am înființat secția de canotaj în 2006, după desființarea Clubului Sportiv Banatul. Inițial am început un protocol de colaborare cu ei, pentru a putea prelua acea bază sportivă, dar apoi ei s-au desființat. Recunosc că nu am avut o formă legală pentru acea bază, dar am rămas acolo. Ne-am trezit pe terenul altcuiva. Antrenorul nostru (n.r. Zlatomir Balojin) a mai amenajat acolo câteva camere unde să stea copiii, aveam acolo aparatele, ergometrele, vestiarele și două dușuri”, a declarat Lucian Reclaru, directorul Clubului Sportiv Municipal Timișoara.

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, a mai discutat problema cu primarul Timișoarei, la începutul anului 2023. Însă când s-a ajuns la demolare, săptămâna trecută, Dominic Fritz nu i-a mai răspuns acesteia la telefon. După două zile de insistențe, primarul a vorbit la telefon cu Elisabeta Lipă și i-a dat asigurări că va găsi o soluție pentru canotori.

Soluția primarului este însă una pompieristică, iar cei din clubul de canotaj spun că nu își pot desfășura activitatea. Aceasta din cauză că Schiff-urile sunt acum depozitate impropriu, într-un hangar din zona Pădurea Verde, iar pentru a se antrena cu ele pe apă, acestea ar trebui transportate și remorcate, prin oraș.

“Domnul primar Fritz ne-a spus să ne găsim noi un teren, iar primăria va pune la dispoziție două containere, ca și cele de la școli, în loc de sală de antrenamente de forță. Containerele nu sunt o soluție. Ne-a mai zis să încercăm pe celălalt mal, la Facultatea de Hidrotehnică. Acolo crede primarul că sunt niște spații nefolosite. Adică să cerem mila altora, deși clubul e al primăriei. Schiff-urile au nevoie de spațiu. Ele se garează pe rasteluri și peridocuri speciale și variază ca lungime de la 7,2 metri cele de o persoană, până la 18 metri, cele cu echipaj de 8+1.

Cu părere de rău, dar domnul primar ne ia la mișto și a mințit în comunicatul de presă în care a spus că putem folosi spațiul clubului alăturat fostei noastre locații. Acolo este un ONG de activități sportive, Clubul Nautic Banat. Nu putem folosi locul pentru că de abia au spațiu pentru propiile lor activități. Există acolo un teren de bitum,ne-a zis primarul să punem bărcile acolo, doar că locul este impropriu și neprotejat de intemperii. În plus nu e al nostru și chiar dacă ne-ar primi cei de la clubul privat nu am avea toți suficient spațiu de antrenament și nici pentru a depozita schiff-urile”, ne-a declarat unul dintre antrenorii de canotaj de la Clubului Sportiv Municipal.

El mai spune că cei din conducerea clubului au avut o discuție cu primarul Timișoarei în luna aprilie 2023 și atunci le-a spus că nu va demola baza.

Ironia sorții face ca la acest club să se antreneze sportive din toată țara și a fost, până la demolare, și baza clubului sportiv municipal din Deva. Tot ca o ironie, chiar în săptămâna în care au rămas fără bază, sportivii de la club au câștigat câteva titluri și au adus medalii: locul al III-lea la seniori la proba de fond a Campionatului Național de Canotaj și locul al II-lea, cu titlul de vicecampioni naționali, juniorii canotori de la echipajul de 4+1.

Între timp, primăria nu dă semne că ar căuta soluții, pentru un loc pe malul Begăi. Bărcile zac în condiții improprii în hangarul de la Pădurea Verde, iar sportivii au noroc cu un om mărinimos, Florin Cristian Oltean, care le-a pus la dispoziție gratuit, sala sa privată de sport, de pe Calea Buziașului. Așa, măcar pe timpul iernii, canotorii au unde să facă antrenamente de forță, prin bunăvoința unui privat, în timp ce conducerea Primăriei Timișoara nu pare deloc preocupată de starea actuală sau de viitorul canotajului, sport de tradiție pentru orașul de pe Bega.