Administrația Fritz construiește parcări imaginare, în goană după voturi și lipsă de realizări. Video

Administrația Fritz construiește parcări imaginare, în goană după voturi și lipsă de realizări.

De mai bine de o săptămână, subiectul favorit de campanie al primarului Timișoarei, Dominic Fritz, este demolarea garajelor și construirea de parcări. Numărul locuri de parcare crește spectaculos doar pe hârtie, nu și în teren. Ba mai mult, nici măcar numărul de locuri de parcare votat în Consiliu Local nu se respectă, în realitate acesta fiind jumătate din cel aprobat de către consilierii locali. În goana după punctaj electoral, administrația Fritz reușește, din nou, să se facă de râs.

În matematica USR, 50 este egal cu 80

După ce consilierul local Paula Romocean, președinta USR Timișoara, a dovedit timișorenilor, în plenul Consiliului Local că nu știe câți metri pătrați are un hectar, după o matematică numai de USR-iști știută, a venit rândul ca cei din primărie să se laude cu amenajarea parcărilor din zona Clăbucet, un proiect realizat cap-coadă de către consilierul local Roxana Iliescu și un cetățean implicat din zonă, Gheorghe Bodeanu.

Astfel, serviciul comunicare al Primăriei Timișoara a anunțat luni, 12 februarie 2024, că administrația Fritz oferă cu generozitate timișorenilor “o parcare modernă și spațiu de recreere extins în zona Clăbucet” din Calea Șagului.

“Locuitorii din zona Clăbucet, Calea Șagului, beneficiază de o parcare cu 50 de locuri și totodată de mai mult spațiu verde și de agrement. Primăria Timișoara a amenajat o parcare modernă cu dale de beton pentru înierbare, cu zonă pentru pubele și a plantat 20 de arbori de talie medie. Utilizatorii de biciclete vor avea la dispoziție o parcare securizată care urmează să fie amplasată aici.

„A fost un proiect pe care l-am făcut în dialog cu timișorenii care locuiesc în această zonă. Așa am reușit să facem o amenajare în care e loc pentru toată lumea: și șoferi, și bicicliști, dar și copii și seniori care au nevoie de zone verzi. În zona Clăbucet, aceasta este a treia parcare pe care am amenajat-o. Are dale ecologice, arbori pentru umbră vara și un spațiu pentru colectarea deșeurilor”, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

În zona Clăbucet au fost demolate o serie de garaje aflate lângă cimitirul Calea Șagului. În locul acestora, au fost amenajate locuri de parcare și spații verzi. Canisita veche e în curs de a fi înlocuită cu o canisită mai mare. Urmează de asemenea ca spațiul verde care întregește parcul să fie amenajat cu alei, iluminat pietonal și arbori. Parcul este vizat și el pentru instalarea iluminatului public”, își arogă public meritele pentru un proiect la care nu a contribuit cu nimic actuala conducere a primăriei.

Evident, fotografiile cu marea realizare au fost făcute de la înălțime, cu drona. Realitatea din teren contrazice însă măreața realizare, așa cum a dezvăluit chiar inițiatoarea proiectului, Roxana Iliescu, cea care l-a și finalizat până în punctul în care, omenește dar și ca prerogative, a ținut de persoana ei.

Aceasta i-a “taxat” tot azi, pe edilii Timișoarei, pentru lauda cu parcarea care are 50 de locuri, deși în hotărârea de Consiliu Local votată, împreună cu documentația aferentă, trebuiau să fie nu mai puțin de… 80 de locuri de parcare.

“Minunată amenajare a spațiului verde și a noii parcări din Clăbucet! Proiect demarat de mine în august 2022, ciopârțit de administrația Fritz în sensul în care din peste 80 locuri de parcare au realizat doar jumătate pentru a amenaja spațiu verde, astfel cum apare în fotografii…Atât s-a putut…!”, a postat luni, pe Facebook, consilierul local Roxana Iliescu, atașând câteva fotografii și o filmare care arată realitatea, mult mai sumbră decât în pozele “oficiale” realizate cu drona, de către aparatul de propaganda al primarului Fritz.

În 4 ani de mandat, au construit 0 % din parcările promise

În 2020, în campania electorală, candidatul Dominic Fritz a făcut o listă cu zeci de promisiuni neonorate de către administrația Robu. Tot atunci a lansat pe pagina de internet oficială, www.dominicprimar.ro, un program cu obiectivele sale pentru mandatul 2020 – 2024. Evident că, după 4 ani de eșecuri și angajamente pe care nu le-a respectat, acum programul de pe pagina oficială a primarului Frizt a fost șters.

Inițial s-au promis parcări suspendate și parcări subterane, însă după patru ani, nici măcar o astfel de parcare nu a trecut de faza de proiect. Singurele parcări, impropriu zis construite, sunt locurile de parcare trasate cu vopsea pe diverse străzi sau zone verzi, unde oamenii parchează de ani de zile, doar că acum au intrat în japca sistemului Timpark și din banale locuri de parcare, au devenit “parcări amenajate” pentru care timișorenii trebuie să plătească. Chiar dacă pe aceste străzi nu s-au investit decât sume infima, pentru vopsea, stâlpișori și semne cu Timpark.

Cea mai recentă laudă este amenajarea unei parcări pe spațiul verde și pe un loc dezafectat din zona Girocului, unde primarul susține că se vor realiza 80-90 de locuri de parcare. Majoritatea există pe zona verde, încă din anii ’70, de când s-au construit blocurile. Atât că se va pune pavaj cu grile, pentru a amenaja o “parcare verde”. Tot acolo, pe strada Martir Ioan Stanciu, după 4 ani de mandat, primarul a descoperit brusc un teren al primăriei nefolosit, unde a dat ordin de demolare pentru niște “coșmelii” și a mai face locuri de parcare, trotuare și iluminat. Rămâne de văzut dacă asta se va întâmpla, măcar în ceasul al treisprezecelea din acest mandat.

Anunţată cu surle şi trâmbiţe, în toamne anului 2022, parcarea etajată din zona Gării de Nord, de pe Bulevardul Dragalina, care urma să numere 150 de locuri, a murit înainte de a se naşte. Proiectul pe care îl promitea Fritz, trebuia să înceapă cu un studiu de fezabilitate, pentru care a fost organizată o licitaţie, iar contractul cu firma câştigătoare a fost semnat pe data de 6 decembrie 2022.

Dar, după numai o lună de la semnarea contractului pentru realizarea SF-ului, acesta a fost reziliat. De atunci aici nu s-a mai întâmplat nimic. O altă minciună servită timișorenilor a fost o parcare supraetajată, în zona Dacia. Cu chiu, cu vai, cu argumente ciudate, altele puțin sau deloc variabile, actuala conducere a Primăriei Timișoarei a reușit să treacă la vot, în plenul din 31 octombrie 2023, proiectul de ridicare a unei parcări supraterane în zona Dacia.

Costă 18,7 milioane de lei și aduce un plus de 54 de locuri de parcat, față de cele existente acum la sol. Și mai aduce 84.000 de lei în contul aceleiași firme de proiectate care a făcut și varianta inițială, lansată de precedenta administrație, dar care nu a dus proiectul mai departe pentru că nu era rentabil. Cunoscuta firmă de casă a primăriei, Vitamin Arhitects a luat banii și a modificat puțin varianta inițială. Evident că nici aici nu s-a mișcat măcar o piatră, totul fiind încremenit în proiect.

Tot în octombrie 2023, viceprimarul Ruben Lațcău, pe lângă semnarea unui al doilea contract pentru parcarea de la Gara de Nord, spunea că “mai avem în lucru, în diverse etape, parcările etajate din zona Spitalului de Copii, Dacia, în spatele magazinului Bega și în zona Calea Buziașului”. Evident, comedie… pentru că parcarea de la magazinul Bega există din deceniul 70 al secolului trecut, la fel ca și parcările din Dacia sau Calea Buziașului. Cât despre cea de la Spitalul de Copii, rămâne încă o promisiune neonorată a cuplului edilitar Fritz – Lațcău.

“La Spitalul de Copii consilierii locali au votat în aprilie 2023 un SF, urmând sa fie scoase la licitație realizarea Proiectului Tehnic și execuția. Din aprilie și pana in prezent nici poveste despre această licitație. In Dacia exista un SF care prevedea aproximativ 107 locuri de parcare pe Str. Ulmului, votat încă de pe vremea fostei administrații, in aprilie 2020. Nu le-a plăcut useristilor…

Au aruncat la coș SF-ul și in decembrie 2021 au scos la licitație realizarea unui DALI pentru reamenajarea unei zone mai mari la prețul de 505.000 lei fără TVA – licitația a fost însă anulata! In iulie 2022, au scos din nou la licitație realizarea acestui DALI dar la un preț dublu 1,1 milioane lei fără TVA, însă iar au anulat licitația.

A treia oară a fost cu noroc, la 1 septembrie 2022 au atribuit contractul, însă pentru suma de 1,6 mil lei! Parcarea din spatele magazinului Bega: licitația privind realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic tocmai a fost anulata pentru “abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”.

Parcarea din Buziașului: in noiembrie 2022 au scos la licitație realizarea Studiului de Fezabilitate- licitația a fost însă anulata! Asta este situația parcărilor aflate in “diverse etape”, menționate de Lațcău- in realitate, nu sunt in stare sa realizeze nici măcar documentațiile aferente, darămite vreo parcare!”, a realizat tot consilierul local Roxana Iliescu, o radiografie a stadiului parcărilor pe care actuala administrație s-a angajat să le facă, dar nu le-a mai făcut.

În schimb, pentru a puncta electoral, se demolează garaje în diverse zone din oraș, unde se construiesc locuri de parcare, mai puține decât numărul proiectat, totul în viteză, pompieristic și cu improvizații electorale, pe final de mandat.

O tragi-comedie cu studii și proiecte din banii timișorenilor și cu mici parcări între blocuri, care vor fi o nouă sursă de venit nejustificat pentru cei de la Timpark prin taxare pe bază de abonamente tip “rezident” și nu numai.