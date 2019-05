ACS Poli, pe cale să piardă duelul cu… timpul

Nu mai sunt multe bătălii până la finalul acestei ediții a eșalonului secund. ACS Poli se află într-o situație critică și puțini sunt cei care mai cred în salvarea de la retrogradare.

Dincolo de lupta cu punctele, s-a infiltrat perfid și bătălia cu timpul, apropierea ultimului fluier al ediției dând încă de pe acum fiori reci conducerii grupării violete.

Radu Birlică, administratorul special al clubului, mai crede însă într-un miracol care s-ar materializa, evident, prin salvarea de la retrogradare pe ultimii centimetri: ”Deși în iarnă aveam doar 10 puncte în clasament, clubul nostru a făcut eforturi considerabile pentru a-și întări lotul și a aduce un staff tehnic profesionist. Foarte puțină lume mai credea că vom continua campionatul, iar șansele de supraviețuire în Liga a II-a erau estimate ca fiind nule. În ciuda acestor previziuni, Poli Timișoara a devenit unul dintre cluburile stabile din punct de vedere financiar din eșalonul secund. Pe lângă aceasta, sub comanda lui Valeriu Răchită și cu jocul prestat de echipa mult îmbunătățită în iarnă, Poli s-a apropiat de zona salvării. De asemenea, a obținut puncte contra unor formații mai bine situate, câștigând și cele două derby-uri ale orașului. Din nefericire, timpul a fost cel mai mare inamic al nostru, noi având la dispoziție doar 17 etape pentru a sări peste linia retrogradării. În plus, așa cum a fost și în jocul de duminică împotriva Universității Cluj, am fost prejudiciați în mod flagrant și cu arbitraje ”la comandă”, misiunea rămânerii în Liga a II-a devenind tot mai grea. Poli are pe mai departe șanse matematice de a se salva și le va juca până la final. Oricum, indiferent de situație, Poli va evolua corect până în ultima secundă a acestui sezon. Nu va conta adversarul sau obiectivul echipelor întâlnite. Orice-ar fi, Poli va termina acest sezon cu fruntea sus, mândră că s-a luptat cu onestitate și încredere! Indiferent de deznodământul sezonului, Poli Timișoara va continua să caute soluții pentru continuarea activității. Cei care sunt alături de noi și care au fost în ceasurile cele mai grele lângă club și echipă trebuie să știe că Poli nu va muri!”.

Un prim examen care trebuie neapărat promovat cu o victorie îl constituie meciul de sâmbătă, de la Bacău, unde băieții lui Vivi Răchită vor evolua în compania formației Aerostar.

Penalty-ul ”cu cântec” continuă să facă valuri

Partida tranșată de „U” Cluj, la Timişoara, cu scor 3-0 în meciul cu ACS Poli, a stârnit o serie de controverse. Alb-violeţii acuză maniera de arbitraj a centralului Cristian Codrea, în timp ce ardelenii spun că au dominat categoric întâlnirea. Vicepreşedintele Universităţii Cluj, Cosmin Irimieş, spune că se face prea mult tam-tam pe faza penalty-ului din care Mircea Axente a deschis scorul la Timişoara.

„Nu vreau să comentez arbitrajul. Mă deranjează maniera în care a fost prezentată faza respectivă. S-a scris atât de mult pe marginea acesteia, de parcă ar fi decis jocul. Timişoara nu a avut niciun şut pe poartă. Puteam câştiga fără probleme cu 5-0. De ce nu apar articole despre condiţiile în care joacă o echipă care deţine palmaresul clubului Poli Timişoara? Dacă vedeaţi ce condiţii erau pe acel stadion…”, a transmis Irimieş.

Momentul pe care nimeni nu l-a înţeles a avut loc în prima jumătate de oră a jocului de pe stadionul Electrica din Timişoara, în minutul 17. Pîrvulescu a executat o lovitură liberă din stânga careului, Bădăuţă a respins simplu cu capul, din șapte metri, iar arbitrul a dictat penalty, deşi nu a existat vreun contact clar, nici fault, nici vreo cădere sau simulare.

Chiar şi aşa, fără vreo circumstanţă de fault, centralul Cristian Codrea a indicat punctul cu var, spre stupefacţia gazdelor şi bucuria clujenilor. Abrudan era în spatele lui Bădăuţă şi nici nu a sărit la minge sau să fi avut vreun contact cu atacantul.

La prima bară, Munteanu şi Giurgiu se ţineau reciproc, dar nici vorbă de penalty. Arbitrul şi-a motivat pe teren decizia cu o ţinere de tricou a lui Paramatti asupra lui Abrudan, însă i-a dat galben lui… Bădăuţă.

În filmare nu se vede niciun contact… Jucătorii lui Vivi Răchită au rămas şocaţi şi au încercat să afle ce s-a întâmplat.

Extrem de nervos, antrenorul gazdelor şi-a chemat jucătorii la marginea terenului. Jocul s-a reluat abia după momente bune de parlamentări, iar Mircea Axente a trimis în plasă pentru 1-0 de la punctul cu var, portarul Iulian Moldovan sărind în partea opusă.