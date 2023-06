5 seriale cu zombie pe care merită să le vezi pe streaming, dacă îți place acest gen (P)

Prezența creaturilor zombie în scenarii apocaliptice de film a atras mereu oamenii, existând numeroase producții dedicate acestui gen. Pe lângă celebrele filme cu zombie care au adus foarte mulți oameni în cinematografe, există și seriale de succes care se referă la zombie, în diverse moduri inedite.

Spre deosebire de filme, serialele captivează publicul pentru un timp mai îndelungat, pot transmite mai bine poveștile de viață ale protagoniștilor și dramele cu care se confruntă.

Dacă în trecut era necesar să te uiți la TV pe anumite canele de televiziune, în anumite zile și la anumite ore, pentru a viziona fiecare episod al serialelor favorite, acum lucrurile sunt mult mai simple și mai plăcute. Grație platformelor de video streaming, ai filme și seriale la dispoziție oricând și chiar de oriunde, dacă alegi să vizionezi pe dispozitive mobile.

Un zombie este o creatură fictivă, un mort reînviat, care își schimbă personalitatea și este dominat exclusiv de nevoia de a mânca alți oameni – de obicei creierul acestora. Există anumite elemente convenționale despre zombie, dar fiecare carte, film sau serial poate aplica reguli diferite cu privire la modul de acțiune al acestor creaturi. Zombiei au devenit personaje populare mai ales datorită succesului înregistrat de filmul lui George A.

Romero din 1968, intitulat Noaptea morților vii. Elementele legate de zombie au intrat în cultura populară internațională. De obicei, un zombie poate să creeze alți zombie, mușcând oamenii. Nu are puls, deci tehnic este mort, dar totuși se poate mișca și poate acționa, fără a gândi rațional, ghidat doar de impulsul de a ataca.

Nu se putea ca celebrele creaturi monstruoase să nu ajungă și în lumea divertismentului, asociate adesea cu sărbătoarea de Halloween, dar nu numai. Un zombie poate determina o combinație de senzații, de la spaimă la amuzament. Există o largă serie de jocuri cu zombie, de la Plants vs. Zombies, la Dead Rising, Resident Evil, Stubbs the Zombie, The Walking Dead, Killing Floor sau Left 4 Dead.

Despre zombie este vorba și în jocul ca la aparate Zombie Circus, disponibil la mulți dintre operatorii de cazino online licențiați. Jocul Shining Crown sau alte titluri de succes pe segmentul de păcănele online nu sunt așadar singurele opțiuni la cazino pe internet, există sloturi cu fel de fel de tematici, inclusiv cu zombie.

Iată 5 seriale cu aceste creaturi înfricoșătoare (și amuzante adesea), pe care le poți urmări pe streaming:

The Walking Dead: Invazia zombie

Probabil cel mai consacrat serial cu zombie, The Walking Dead a ajuns la sezonul cu numărul 11. Produs în perioada 2010 – 2022, The Walking Dead este un serial de televiziune american post-apocaliptic horror produs de Frank Darabont pe baza seriei omonime de benzi desenate din 2003. Acțiunea serialului se concentrează în jurul ofițerului de poliție Rick Grimes, care conduce un grup de supraviețuitori într-o lume invadată de zombie.

iZombie

Serial de televiziune american supranatural, iZombie este practic un serial polițist, într-o lume în care virusul zombie se răspândește subtil, din cauza unor mutații accidentale a unor droguri sintetice. Din nou, serialul este o adaptare după benzi desenate, publicate de DC Comics. Serialul iZombie are 5 sezoane lansate în perioada 2015 – 2019. Olivia Moore, rezidentă medicală din Seattle, este transformată într-un zombie în timp ce participă la o petrecere cu barca. Apoi, aceasta încearcă să își trateze boala, dar, ca medic legist, ajunge să rezolve multe crime. De fiecare dată când mănâncă din creierul unei persoane decedate, ajunge să aibă viziuni din viața acesteia și să se adapteze stilului respectiv de viață. În ciuda dramelor și a numărului mare de crime, serialul poate fi considerat și unul de comedie – neagră, firește.

All of Us Are Dead

Iată un serial de pe alt continent: All of Us Are Dead ( Suntem morți cu toții ) este un serial de televiziune horror de apocalipsă zombie produs în Coreea de Sud. Momentan, există doar 12 episoade, adică cele din primul sezon (premieră pe data de 28 ianuarie 2022). O dramă coreeană veritabilă, acest serial este de așteptat să revină cu un sezon nou în viitorul apropiat.

Santa Clarita Diet

Serialul lansat în perioada 2017 – 2019 este mai mult comedie decât dramă horror. Shelia Hammond (personaj interpretat de celebra actriță Drew Barrymore ) este un agent imobiliar care locuiește în Santa Clarita, o suburbie din California. Se îmbolnăvește în mod misterios și ajunge să dorească să mănânce doar carne umană. Ajutată de soțul ei, trece prin numeroase aventuri.

Fear the Walking Dead

Succesul fantastic al serialului The Walking Dead a determinat apariția Fear the Walking Dead, unde se prezintă momentele în care lumea se schimbă rapid din cauze necunoscute, înainte ca oamenii să își poată da seama că se confruntă cu o apocalipsă zombie. Spin-off al celebrului serial The Walking Dead, serialul s-a lansat în 2015 și a ajuns deja la sezonul cu numărul 7.

Sursa foto: unsplash.com