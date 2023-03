3 sfaturi să-ți iei televizorul potrivit stilului tău de viață

Te-ai decis să îți cumperi primul tău televizor, sau poate e timpul să-l înlocuiești pe cel care nu ți se mai potrivește. E posibil să te simți ușor copleșit de multitudinea de opțiuni care există acum pe piață, așadar e o decizie responsabilă să cercetezi piața înainte de a lua o decizie. E importat să ai și câteva cunoștințe minim tehnice despre televizoare și să nu te lași ușor fermecat de termeni complecși și promițători.

Am adunat în acest articol trei sfaturi utile și simple de care să ții cont înainte de a face o astfel de achiziție:

Tip de display și claritate

Se presupune că o dimensiune mare e mereu alegerea optimă pentru un televizor, fiindcă avem impresia că imaginea va fi mai clară. Însă, calitatea imaginii nu are legătură doar cu dimensiunea ecranului, ci sunt mai multe caracteristici care conferp imaginii claritate și luminozitate, cum ar fi tehnologia de display sau claritatea imaginii.

Tehnologia de display poate fi LED, QLED, OLED sau QNED. Televizoarele cu LED folosesc sistemul cu același nume pentru iluminare de fundal, televizorul fiind mai subțire și mai eficient energetic. Oferă un contrast bun și o acuratețe ridicată a culorilor. Un televizor QLED folosește tot un sistem LED și un panou LCD, ceea ce înseamnă că produce culori care sunt mai luminoase și cu o saturație mai puternică comparativ cu cele LED.

Televizoarele OLED nu folosesc o lumină de fundal, ci au mai degrabă milioane de pixeli cu iluminare automată; își pot schimba culoarea sau se pot opri individual. Televizoarele QNED folosesc o tehnologie mini LED, un fel de lumină de fundal care folosește un număr ridicat de lumini LED foarte mici. Au numeroase zone de estompare care se asigură că lumina este îndreptată exact acolo unde este pe ecran, deci imaginea va fi bună din mai multe unghiuri.

Claritatea imaginii poate fi HD, full HD, UHD, 4k sau 8k. Aceste denumiri vizează rezoluția pe care o are televizorul și, cu cât este mai mare, cu atât e mai mare și numărul de pixeli. Rezoluția nu are legătură cu dimensiunea fizică a televizorului, ci înseamnă că suprafața care are o rezoluție mai înaltă va avea o imagine mai clară și mai realistă. O rezoluție de 4k are de patru ori mai mulți pixeli decât una HD.

Vedem că o dimensiune mai mare a televizorului nu înseamnă automat și o calitate mai bună a imaginii. Ia în considerare tipul de iluminare dorit și rezoluția ca prim pas, apoi decide-te asupra unei dimensiuni în funcție de spațiul în care urmează să fie amplasat televizorul luat la super pret.

Mărimea televizorului

Dimensiunea fizică a televizorului este, bineînțeles, importantă. Măsoară întâi spațiul din încăperea unde îți dorești televizorul și imaginează-ți cum s-ar încadra în acel spațiu. Distanța de la canapea până la ecran e esențială, asigură-te că aceasta e confortabilă pentru vederea ta. Ai grijă ca ecranul să poată fi privit cu ușurință din toate unghiurile canapelei. În general, televizorul ar trebui amplasat la o distanță dublă de cea a canapelei. De exemplu, dacă ecranul este de 60 de inch, ar trebui amplasat la o distanță de 120 de inch (aproximativ trei metri) de canapea.

Televizorul poate fi și punctul focal dintr-o cameră, așadar asigură-te că mobila este îndreptată către acesta și că are un sens felul în care decorațiile și obiectele de mobilier sunt încadrate. Verifică și dacă ai suficiente surse de curent în jur.

Scopul televizorului

Preferi să te uiți la filme și seriale sau îți place să faci și gaming? În funcție de ce îți place cel mai mult să faci în timpul liber, ar trebui să alegi și caracteristicile televizorului. Dacă e smart TV sau nu, câte porturi are și de ce aplicații integrate dispune.

Un TV Samsung are și platforme de streaming, deci nu va trebui să-ți conectezi laptop-ul ca să te uiți la seriale, și poți conecta console de jocuri la majoritatea dintre ele.

După cum vezi, odată ce știi câteva detalii tehnice minime și știi clar pentru ce vei folosi televizorul, multitudinea de opțiuni e deja mult mai puțin copleșitoare. Ultimul pas e să stabilești un buget cu care ești confortabil și să te distrezi la cumpărături!