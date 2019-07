1 din 5 români a schimbat jobul cu unul mai prost plătit. Motivele alegerii unui salariu mai mic

Un român din cinci spune că a acceptat cel puțin o dată de-a lungul carierei un job mai prost plătit, iar doi din cinci spun că ar fi dispuși să accepte un job cu un salariu mai mic în schimbul altor avantaje pe care le consideră mai valoroase, potrivit unui studiu realizat de o platformă de recrutare online.

Programul de lucru mai lejer și flexibil, alături de posibilitatea de a lucra de acasă, reprezintă principalul motiv să dea jobul actual pe unul cu salariu mai mic pentru 22% dintre respondenții dispuși să accepte o astfel de schimbare, arată arată datele unui sondaj efectuat de BestJobs.

Aproape tot atâția (21,7%) ar accepta un job mai prost plătit dacă ar avea perspective mai bune de dezvoltare profesională, iar 15,5%, dacă beneficiile extra salariale ar fi mai consistente.

Oportunitatea de a avansa mai rapid în carieră ar conta mai mult decât nivelul noului salariu pentru unul din zece respondenți (10,5%), urmată de un birou mai aproape de casă (8,6%), un colectiv mai bun (6,2%) sau un brand de angajator mai atractiv (3%).

Când cer românii o mărăire de salariu

De asemenea, datele sondajului arată că 2 din 10 angajați cer o mărire de salariu în decursul primului an de la angajare și 4 din 10 cer o majorare în al doilea an de la angajare. Doar 7% spun că așteaptă să treacă măcar doi ani până să ceară șefilor un salariu mai mare, în timp ce restul de o treime nu solicită niciodată o majorare salarială, așteptând să li se ofere.

Peste jumătate dintre respondenți nu sunt mulțumiți de cât câștigă în prezent la locul de muncă. Aproape o treime dintre respondenți (31,2%) afirmă că salariul actual este cu până la 25% sub nivelul dorit și care le acoperă nevoile, în timp ce un sfert afirmă că este chiar cu până la 50% sub nivelul necesar. Mai puțin de o treime (31,7%) susține că salariul este satisfăcător și la nivelul dorit și sub 3% dintre respondenți afirmă că este peste nivelul dorit și care le acoperă nevoile.

Atunci când solicită un salariu mai mare, principalele motive invocate sunt:

– creșterea volumului de muncă (19,5% dintre respondenți)

– scumpirea nivelului de trai (18%)

– 12% invocă vechimea în companie

– 10% motivează că au primit o ofertă mai bună de job în altă parte

– 6,8% fac acest lucru invocând majorările salariale din companie, la ceilalți colegi sau la cei nou-veniți

