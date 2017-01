Toți oamenii premierului: Lista lui Sorin Grindeanu, ultima variantă

Sorin Grindeanu a fost acceptat de președintele Klaus Iohannis pentru a fi premier, iar acum au început speculațiile despre cine va intra în echipa sa guvernamentală. Nume noi și vechi ar fi pe lista posibililor viitori miniștri. De la Mihai Tudose la Ministerul Economiei și Gabriel Vlase la Interne, la Lia Olguța Vasilescu la Munca și Florin Iordache la Justitie.

Conform unor surse din partid, din viitorul Cabinet ar urma sa faca parte:

Ministerul Economiei – Mihai Tudose

Ministerul de Finante – Cristian Socol sau Viorel Stefan

Ministerul Fondurilor Europene – Marius Nica

Ministerul Apararii – Georgian Pop

Ministerul de Interne – Gabriel Vlase

Ministerul de Justitie – Florin Iordache

Ministerul Afacerilor Externe – Natalia Intotero

Ministerul Agriculturii – Daniel Botanoiu

Ministerul Dezvoltarii – Sevil Shhaideh/ Florin Cârciumaru

Ministerul pentru Tineret si Sport – Gabriel Petrea

Ministerul delegat pentru Afaceri Europene – Ana Birchall

Ministerul Transporturilor – Mihai Fifor

Ministerul Sanatatii – Dinu Cristina Elena sau Sorina Pintea

Ministerul Muncii – Lia Olguța Vasilescu

Ministerul Energiei – Iulian Iancu

Ministerul Educatiei – Mihnea Costoiu

Ministerul IMM-urilor si anteprenorilor – Florin Jianu

Ministerul apelor si padurilor – Doina Pană

Luni dupa-amiaza sau marti, Liviu Dragnea ar urma sa aiba o intalnire cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pentru a definitiva ministerele care vor reveni acestui partid, varianta aflata in discutie la acest moment fiind:

Ministerul Mediului – Daniel Constantin

Ministerul Comunicatiilor – Sorin Câmpeanu

Ministerul delegat pentru Relatia cu Parlamentul – Steluța Cătăniciu

Conform calendarului anuntat de liderul PSD, Liviu Dragnea, si transmis si presedintelui Klaus Iohannis, noul Executiv ar urma sa depuna juramantul in 4 ianuarie, la ora 19.00, Sorin Grindeanu intentionand ca prima sedinta a Guvernului sa fie in aceeasi zi, la ora 21.00

Marti, 3 ianuarie, la ora 10.30, ar urma sa fie sedinte de Birou Permanent, iar la ora 12.00 sedinte ale plenului atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor. La ora 14.00, vor fi sedintele conducerilor PSD si ALDE pentru aprobarea componentei Cabinetului, iar la ora 15.00 va fi o intalnire a grupurilor parlamentare reunite ale PSD si ALDE in care fiecare candidat la functia de ministru va avea o scurta prezentare.

In jurul orei 16.00 – 16.30 premierul desemnat Sorin Grindeanu va depune lista Guvernului si programul de guvernare la Parlament, iar la ora 17.00 vor fi convocate Birourile permanente reunite, scrie news.ro.

Miercuri, 4 ianuarie, ministrii propusi vor fi audiati in comisiile parlamentare, intre orele 8.00 si 14.00. La ora 15.00, va fi convocat plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare si votul de investitura al Guvernului.

stiripesurse.ro