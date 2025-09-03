Zilele Orașului Sânnicolau Mare

De trei zile de sărbătoare vor avea parte locuitorii din Sânnicolau Mare, începând de sâmbătă, 6 septembrie, cu prilejul desfășurării, în urbea de pe Aranca, a Zilelor Orașului.

Festivitățile vor debuta sâmbătă, la ora 11, pe stadionul Biaș, cu meciul de fotbal Unirea Sânnicolau Mare – CSM Lugoj. Competiția va fi urmată, la Teatrul de Vară, de o ceremonie de premiere a sportivilor și elevilor cu rezultate deosebite, de un foc de artificii, precum și de o suită de recitaluri susținute de Liviu Teodorescu Band, Rareș, Misha și Whatts Up.

Duminică, începând de la ora 9,30, pe stadionul Constantinescu se va desfășura Memorialul Carol Bodo, urmând ca de la ora 17, pe stadionul Biaș să aibe loc meciul Unirea Sânnicolau Mare – Checea. Festivitățile vor continua la Teatrul de Vară cu reconstituirea istorică ”Schimbul de gardă” pregătit de asociația ”Reconstituiri istorice” și cu spectacolul folcloric susținut de ansamblurile de profil din oraș.

După ceremonia de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, seara se va încheia cu concertul susținut de Iuly Neamțu, Oana Radu, Andreea Chisăliță și formația Cega Band.

În fine, luni, de la ora 19, la Castelul Nako sunt programate vernisarea expozițiilor ”Evocare Emilia Lungu-Puhallo” (foto-documente) și ”Cărțile Sânnicolaului” (monografii despre oraș și volume semnate de autori locali), precum și lansarea volumelor ”Neuitata zi de 18 iunie 1951. Deportările din Sânnicolau Mare în Bărăgan”, realizat de Sergiu și Romina Soica și, respectiv, ”Suflet călător” și ”Povestea unei frunze”, cărți de poezie semnate de Cristina Pichler.