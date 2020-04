Virgil Musta: „Pericolul nu a trecut, zilele și săptămânile următoare pot aduce noi îmbolnăviri”

Specialistul timișorean Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara susține că pericolul pentru sănătate nu a trecut. ”Respectați regulile, pericolul nu a trecut!”, este mesajul celui care a contribuit la vindecarea a peste o sută de bolnavi cu COVID-19.

”Suntem în preajma sărbătorilor pascale. Vremea frumoasă de afară și spiritul acestor sărbători ne pot face pentru câteva clipe să uităm de realitatea de azi. Ne ducem cu gândul la cei dragi, care poate acum sunt la distanță de noi și ne amintim modul aparte în care sărbătoream împreună, an de an, în această perioadă. Nici măcar nu ne am fi putut imagina că ar putea apărea ceva care să ne impacteze atât de puternic, la scară mondială. Ceea ce trăim în aceste zile ne obligă însă să rămânem extrem de disciplinați în respectarea măsurilor de prevenire a răspâdinri noului coronavirus, măsuri pe care deja le știm foarte bine și pe care, din fericire, mulți le-au aplicat într-un mod foarte responsabil. Acest lucru pur-și-simplu ne a salvat. Până acum. Pericolul nu a trecut, din contră, în zilele și săptămânile următoare va depinde în foarte mare măsură de continuarea repectării acestor măsuri ca să nu ajungem în situația multor țări mult mai bine echipate medical decât noi. Nu este deloc cazul să credem că a trecut valul, spitalele sunt supuse la încercări grele zilele acestea, chiar dacă cei de-acasă nu percep lucrurie la magnitudinea pe care o resimt cei din interior, cei care încearcă cu toate forțele și mijloacele să rezolve rapid neajunsurile și să-și facă datoria.

Acum putem sărbători în liniște și în suflet Învierea, pentru ca ulterior să ne putem bucura împreună, sărbătorind cum se cuvine”, a transmis medicul Virgil Musta.