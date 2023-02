UPT promovează cultura ecologică în rândul tinerilor

Unul din multele proiectele pe care Universitatea Politehnica Timișoara le implementeză în 2023 este „Gândește verde. Cultura dezvoltării urbane durabile”, coordonat de dr.ing. Rareș Hălbac-Cotoară-Zamfir, în colaborare cu două instituţii din Norvegia – Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), respectiv College of Green Development (HGUt).

CITEȘTE ȘI: Burse pentru elevii defavorizați din satele din Timiș

Principalului obiectiv al iniţiativei este organizarea unei campanii de diseminare și de informare a tinerilor, pentru a promova rolul culturii ecologice/ spaţiilor verzi în dezvoltarea durabilă a zonelor urbane.

Acesta va fi asigurat prin implementarea unei serii de activități la Timişoara, precum: organizarea unei școli de vară (iunie – iulie 2023) pentru 100 de copii/elevi, axată pe concepte precum cetățenia de mediu, dezvoltare personală în scopul promovării valorilor comunitare, dezvoltarea atitudinilor adecvate pentru mediu și dezvoltare urbană, organizarea unei conferințe internaționale intitulată ”Cultura dezvoltării urbane ecologice durabile – provocări tehnice, sociale și de mediu”, respectiv a unui seminar cu tema Soluții bazate pe natură vs soluții tehnice în dezvoltarea urbană durabilă. Sinergii și compromisuri (ambele programate pentru perioada septembrie – octombrie 2023).

Instituțiile participante la acest proiect vor contribui la punerea bazelor unui parteneriat pe termen lung care să urmărească dezvoltarea cooperării în domeniul culturii dezvoltării urbane durabile, îmbunătățirea cunoștințelor privind sinergiile dintre domenii precum cultura, educația, mediul, inginerie şi promovarea contribuţiei culturii ecologice.

Un rezultat important al acestei cooperări va fi realizarea unei broșuri intitulată: „Rolul educației pentru mediu și al psihologiei mediului în dezvoltarea zonelor urbane durabile”.

”În contextul acestei initiative, cultura joacă un rol cheie în realizarea dezvoltării urbane durabile, în special prin eforturi sporite de a proteja și de conserva patrimoniul verde al orașelor. Instituțiile de învățământ, și nu numai, au capacitatea de a oferi cadrul educațional pentru promovarea efectivă a culturii ca pilon indispensabil al dezvoltării urbane durabile”, transmit reprezentanții UPT.

Un număr de peste 200 persoane (copii și adulți) vor fi implicate active în implementarea acestei initiative.

În perioada 30 ianuarie – 2 februarie, echipa de proiect din partea UPT a efectuat o deplasare la partenerii norvegieni din Norvegia, cu scopul unui transfer de expertiză de la expertii norvegieni, în vederea implementării în cele mai competitive standarde ale activitaţilor programate în Timişoara.

La mijlocul lunii februarie, altă echipă de experţi UPT va avea o deplasare în Bryne, la HGUt, în vederea implementării proiectului ”Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship”– alt proiect finanţat cu fonduri SEE și Norvegiene prin același apel ,,Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”.