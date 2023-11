Un veac de la naşterea regretatului Mitropolit Nicolae al Banatului

Centenarul nașterii ÎPS Mitropolitului Nicolae al Banatului, care a venit pe lume în 21 noiembrie 1923, va fi marcat la Timișoara printr-o suită de evenimente menite să-l omagieze pe iubitul Arhiereu. În foaierul Filarmonicii Banatul (holul de la etajul I) se va deschide vineri, 24 noiembrie, la ora 17,20, prefațând concertul de la ora 19 dedicat memoriei Înalt Prea Sfinției Sale (dirijor Radu Popa), o expoziție de fotografii vechi, intitulată ”Mitropolitul Nicolae, Filarmonica şi Spitalul de Copii”, iar duminică, 26 noiembrie, în jurul orelor 12 -13, după săvârşirea Sfintei Liturghii şi a Parastasului întru pomenirea regretatului Chiriarh la Catedrala Mitropolitană, publicul este aşteptat în subsolul lăcaşului de cult, la vernisajul unei alte expoziţii foto-documentare, purtând titlul ”File din albumul Mitropolitului Nicolae”, care va putea fi vizitată în acest spaţiu până în 16 decembrie, de marţi până vineri, în intervalul orar 10 – 17.

”Viața îndelungată și activitatea celui care timp de 52 de ani a fost Mitropolitul Timișoarei este îndeobște cunoscută, iar figura sa luminată de călăuză a ortodoxiei bănățene, în profundă armonie și frățească înțelegere cu toate cultele religioase și naționalitățile din Banat, a fost emblematică și benefică de-a lungul unei jumătăți de secol (1962-2014).

Concertul din 24 noiembrie, dedicat centenarului nașterii Mitropolitului Nicolae al Banatului (1923-2023), ca și mica expoziție de fotografii vechi, doresc să ne amintească un aspect mai puțin cunoscut al vieții sale: legătura semnificativă – chiar dacă discretă – a Mitropolitului Nicolae Corneanu cu Filarmonica timișoreană și, în același context, legătura sa cu Spitalul de copii din Timișoara. Acest aspect își are temeiul în altruismul profund și adesea chiar nemăsurat care l-a marcat dintotdeauna pe cel care nu s-a gândit absolut niciodată la propria sa persoană, pe cel care în toată viața sa n-a agonisit nimic în afară de cărți, ci doar a dăruit și a ajutat fără încetare, în toate timpurile, unde se putea și unde nu se putea…

<<Povestea>> pe scurt: imediat după revoluție, la tradiționala recepție de Anul Nou de la Mitropolie, la care ÎPS Nicolae primea an de an clerici și laici de toate confesiunile și naționalitățile din Timișoara, recepție evident foarte modestă în acea zi de 1 ianuarie 1990, Mitropolitul, maeștrii Diodor Nicoară și Remus Georgescu și noi – Dorina şi Karl Ernst Nowak am îndrăznit să țesem un plan firav, înflăcărat de noile libertăți, – inclusiv libertatea de a putea ajuta în sfârșit și altfel decât pe ascuns! – planul unui posibil turneu al Filarmonicii în Germania, corelat strâns cu proaspătul nostru proiect pentru Spitalul de Copii, care la acea vreme avea nevoie imensă de sprijin fundamental, dincolo de ajutoarele imediate.

În biroul Mitropolitului și nu altundeva s-a semnat, curând după aceea, primul protocol oficial pentru demararea proiectului de ajutorare a Spitalului de Copii. Fotografiile momentului și semnătura Mitropolitului în cap de listă le veți putea vedea în mica expoziție pe care dorim sa v-o oferim în 24 noiembrie.

Deja la 1 septembrie 1990 visul unui turneu în beneficiul Spitalului de Copii devenise realitate: cu soprana Eugenia Moldoveanu ca solistă și cu Peter Oschanitzki la pupitru, orchestra Filarmonicii Banatul ieșea pentru prima dată după anii comunismului în străinătate, susținând un memorabil concert în beneficiul Clinicii de Pediatrie la Castelul Hohenzollern din Hechingen, la invitația Principesei Donata, prima președintă a asociației noastre caritative înființate între timp în Germania. Ca oaspete de onoare era prezentă și M.S. Regina Ana a României , care, ca fapt divers, se întâlnea în acea seară pentru prima dată în viață cu Mitropolitul Nicolae.

Au urmat alte astfel de concerte ale Filarmonicii, mai ales în nordul Germaniei. În nu mai puțin de patru turnee organizate de noi în anii ’90 Mitropolitul a fost prezent la diverse concerte ale corului și orchestrei Filarmonicii, a ținut cu elevat bun-simț câteva memorabile cuvântări şi a purtat discuții importante cu sponsori interesați de proiectul Spitalului de Copii.

Neuitată ramâne – pentru a da doar un singur exemplu – alocuțiunea sa în cea mai mare Catedrală din Hamburg, Sf. Mihail, în 1992, cu ocazia concertului corului și orchestrei din Timișoara cu Helen și Klaus Donath, interpretând pentru prima dată după cel de-al doilea razboi mondial oratoriul <<Creațiunea>> de Haydn, oratoriu strict interzis în România oficial ateistă în toți cei 45 de ani de comunism. La sfârșitul acelui memorabil eveniment, în loc de aplauze, s-au tras toate cele șapte clopote ale Catedralei pentru Timișoara! Contrar anunțului inițial însă, după încetarea clopotelor, cei 2.200 de spectatori din catedrala arhiplină au izbucnit totuși spontan în ropote îndelungi de aplauze.

Două luni mai târziu, acest oratoriu a fost prezentat în primă audiţie și la Timișoara, în Domul din Piața Unirii, în aceeași formație și bineînţeles tot în beneficiul Spitalului de Copii, avându-l, desigur, pe Mitropolitul Nicolae alături, ca și pe toți reprezentanții celorlalte culte religioase din Banat.

Realizările pas cu pas ale proiectului Spitalului de Copii n-au întârziat să se arate, chiar dacă urcușurile au alternat destul de des cu coborâșurile.

Mitropolitul a sprijinit mereu, în cele mai diverse și neașteptate feluri, buna împlinire a proiectului.

În 30 august 1995 Președinta de atunci a Bundestagului German, Rita Süssmuth, care susținuse din start inițiativa noastră caritativă, a zidit personal piatra de temelie a noului bloc operator al Chirurgiei Pediatrice. Un an mai târziu s-a inaugurat această clădire nouă și modern dotată, iar în 4 iunie 2004, după lucrări intense și adesea dificile de consolidare, renovare totală și modernizare, s-a inaugurat și cladirea principală a Pediatriei din Piața Regina Maria.

De fiecare dată, Mitropolitul Nicolae a fost prezent cu rugăciuni de binecuvântare, în spirit ecumenic, ca întotdeauna alături de frații săi, reprezentanții tuturor cultelor religioase din Timișoara noastră multinațională și multiconfesională. Și întotdeauna câte o piesă muzicală a însoțit rugăciunile și bucuria împlinirilor! Mulţumind minunatei Filarmonici Banatul pentru tot sprijinul, vă aşteptăm cu bucurie să onoraţi concertul de vineri şi mica expoziţie de fotografii vechi”, au punctat Dorina şi Karl Ernst Nowak.